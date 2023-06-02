Çinlilerin mucizevi yöntemi.. Yorgunluğu ve baş ağrısını 40 saniyede geçiren formül! Çinliler tarafından bulunan bu yöntem baş ağrısı ve yorgunluğu 40 saniyede ortadan kaldırıyor. İşte merak edilen o mucizevi yöntem..

Yorgunluk ve baş ağrısı çekenler sık sık bu sorunla mücadele etmek için çeşitli yöntemler deniyor. Baş ağrısını geçirmek için farklı yollara başvuranlar internette konu hakkında aramalar yapıyor.

Çinlilerin keşfettiği bir formülün yorgunluk ve baş ağrısını 40 saniyede ortadan kaldırdığı iddia ediliyor.

Çinliler, enerji akışının geçtiği ana noktalara meridyen ismini veriyorlar. Akupunktur yardımıyla akışı engellenen enerji normale döndürülüyor. Bu akupunktur tekniği ‘Buz hilesi' ismi ile adlandırılıyor. Bu yöntemin yorgunluğu ve baş ağrısını 40 saniye gibi kısa bir sürede geçirdiği söyleniyor.

Buz hilesi yönteminde yapmanız gereken tek şey aşağıdaki görselde ok ile gösterilen noktaya 20 dakika boyunca buz koymak.

Çinliler bu bölgeye Feng Fu noktası ismini veriyorlar. David Wolfe'un belirttiğine göre bu noktaya soğuk bir şey değdirilmesi halinde kana endorfin salgılanıyor ve buda baş ağrısını yok ediyor.

Bu formül sayesinde baş ağrısının 40 saniye içinde geçtiği tespit edilmiş. Feng Fu noktası denilen bu bölgede buzu yaklaşık 20 dakika boyunca bekletmeniz baş ağrısını ortadan yok etmeye yetiyor.

Buz hilesi yönteminin bir başka faydası daha olduğu iddia ediliyor. İddiaya göre bu tekniği her gün 20 dakika boyunca uygulayanların uyku kalitesinin arttığı gözlemlenmiş.

Buz hilesi yöntemi bilimsel olarak tanınmasa da bu tekniğin birçok kişiye yardımcı olduğu söyleniyor.