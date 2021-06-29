Çocuk beslenmesinde şekeri azaltmak için 10 ipucu

Özellikle abur cuburların tüketilmesiyle aşılan günlük şeker miktarı, çocuklarda obezite ve diyabete davetiye çıkarıyor. Peki, çocuk beslenmesinde şekeri azaltmak için ne yapılmalı? İşte ayrıntılar...

Gelişmiş toplumlarda çocukluk çağı obezite sorununun ciddiyeti göz önüne alındığında, ailemizin beslenme düzenini düzenlerken beslenmemizde şeker konusu önceliklerimizden biri olmalıdır.

Gıda endüstrisinin ebeveynler için kolay olmadığı açıktır, ancak bir dizi tavsiyeye uyarak kendimizin ve çocuklarımızın diyetinde şekeri önemli ölçüde azaltmak mümkün.

Evet, şekeri azaltmak zor ama imkansız değil. Dünya Sağlık Örgütü, şeker alımının günlük kalorinin yüzde 10'undan fazla olmamasını ve mümkünse idealin yüzde 5'i geçmemesini önermektedir. Bu, günde 2000 kalorilik bir diyet izleyen yetişkin için en fazla 50 gram, 1750 kalorilik bir diyet izleyen çocuk için en fazla 37 gram şeker tüketimi demektir.

ŞEKERİ AZALTMAK İÇİN 10 İPUCU

Annenin hamilelik sırasında beslenmesi ve emzirme döneminde beslenmesi, bebeğin kendi başına yemeye başladığında yiyecek tercihlerini etkileyecektir. Bu nedenle annenin dengeli bir diyet izlemesi, ilave şeker içeren gıdalardan uzak durması ilk adımdır.

Bunun haricinde çocukların daha az şeker tüketmesini sağlamak için bu ipuçlarını izleyebilirsiniz:

Tamamlayıcı Beslenmeye Başlarken Doğal Gıdaları Seçin

Tamamlayıcı beslenmeye başlarken sağlıklı gıdaların verilmesi, bebeğin gıda ile sağlıklı bir ilişki kurmasının anahtarıdır.

Yaşamın ilk yılı çocukların yiyecek tercihlerini belirler. Bebek sizin sunduğunuz her şeyi alacaktır, bu nedenle şeker içermeyen doğal yiyecekleri seçin ve fazla şeker eklenmiş, ultra işlenmiş ve endüstriyel gıdalardan en baştan kaçının.

Her Zaman Suyu Tercih Edin

İçecekler söz konusu olduğunda, masamızda ve günlük rutinimizde su baskın içecek olmalıdır. Pek çok çocuk susuzluğunu su dışında içeceklerle giderir. Suyun yerini endüstriyel meyve suları veya gazlı içecekler alır, bu da sadece obezite riskini değil aynı zamanda diş çürükleri riskini de artırır.

Meyveleri Bütün Olarak Tercih Edin

Bir parça meyveyi bir meyve suyunun, hatta doğal bir meyve suyunun bile yerine koymamalıyız. Meyve suyunu çok daha hızlı metabolize ederiz, vücudumuz bunu yaparken çok daha az enerji harcar. Dolayısıyla meyve suyu, bizi çok daha az tatmin eder, bir meyveden daha fazla kalori verir ve alınan fazla kalori şeker olarak depolanır.

Paketlenmiş Meyve Suları ve Gazlı İçeceklerden Kaçının

Ev yapımı veya endüstriyel meyve suları, çocukluk çağı obezitesine neden olabilen ve tip 2 diyabete yol açan yüksek şeker içeriğine sahiptir. “Şeker ilavesiz” uyarısını taşımasına rağmen, neredeyse bir kutu gazlı içecek kadar şeker içerebilir.

Meyve Tüketimini Artırın

Küçükler için evde her zaman meyve bulunmalıdır. Kabukları soyma ve kesme tembelliği yaşamamak için meyve dilimlerini buzdolabında yemeye hazır hale getirebilirsiniz.

Atıştırmalıklarda yan ürün veya bütün parçalar halinde sunun. Küçük bir meyve salatası hazırlayarak ya da çeşitli meyve parçalarını şiş gibi delerek daha çekici hale getirebilirsiniz.

Endüstriyel Hamur İşleri ve Kurabiyelerden Kaçının

Paketli hamur işleri ve kurabiyeler sağlıklı ürünler değildirler ve çok miktarda yağ, şeker ve vücuda hiçbir katkısı olmayan boş kaloriler içerirler. Bunun yerine ev yapımı kekler veya kurabiyeler yapabilirsiniz.

Endüstriyel Yoğurtlardan Kaçının

Paketli ve özellikle aromalı yoğurtlar 125 ml'de yaklaşık 15-18 gram şeker içerirler, aklı başında hiç kimse bir çocuğa 4 yemek kaşığı şeker vermez. Bunları evde hazırlayabilir, şeker ilavesiz doğal yoğurtları tercih edebilir veya süt gibi kalsiyum ve protein ihtiyacını karşılayan diğer gıdalarla değiştirebilirsiniz.

Tatlılık Katmak İçin Meyveler

Yoğurtlarda kurutulmuş meyveler, tarçın gibi baharatlar, peynirde limon gibi farklı tatlarla çocuğunuzun şeker isteklerini bastırabilirsiniz. Bunlar şekeri baskılayan ancak diyetimizin çekiciliğini azaltmayan küçük değişikliklerdir.

Atıştırmalık Sandviç Yapın

Klasik sandviçe geri dönün. Çok daha sağlıklıdır ve yeni gıdaları bünyesine katmak için fırsat verir. Tam tahıllı ekmek ile hazırlayacağınız sandviçlere yumurta ve ton balığı, jambon ve domates, avokado ve haşlanmış yumurta vb. ekleyebilirsiniz.

Daha Sağlıklı Kahvaltılar

Kahvaltı genellikle şeker yüklü "kılık değiştirmiş" ürünler için verimli bir zemindir. Çocuklar için kahvaltılık gevrekler kaliteli enerji, lif ve diğer iyi besinlerin kaynağı olarak sunulmaktadır. Ancak günün ilk öğünü için en popüler seçeneklerden biri olsalar da çoğunun içinde yüzde 15'i aşan muazzam miktarda şeker bulunur.