Çocuk kalp sağlığında dikkat edilmesi gereken 10 belirti

Kalp hastalıklarının yalnızca yetişkinlerde görüldüğü düşünülse de, çocukluk çağında da kalp rahatsızlıklarına sıkça rastlanabiliyor. Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Dr. Bahattin Öncü, çocuklarda doğuştan ya da sonradan gelişebilen kalp hastalıklarının erken tanı ile ciddi sonuçlarının önlenebileceğini belirterek aileleri uyardı.

Öncü, çocuklarda görülen kalp hastalıklarının çoğunlukla doğumsal olduğunu, ancak enfeksiyonlar, genetik hastalıklar ve bazı tıbbi durumlara bağlı olarak sonradan da ortaya çıkabildiğini ifade etti.

Ailelerin dikkat etmesi gereken 10 belirti...

Hızlı ve zorlu nefes alıp verme

Ateş ya da akciğer hastalığı olmadan nefes sayısının normalden fazla olması, solunuma kaburga kasları ve burun kanatlarının eşlik etmesi durumunda kalp hastalığı ihtimali mutlaka değerlendirilmelidir.

Morarma

Doğumda ya da hemen sonrasında dudaklarda, dilde ve vücutta görülen morarmalar ciddi kalp hastalıklarının belirtisi olabilir. Daha ileri yaşlarda heyecan, nefes tutma ya da soğuk havaya bağlı geçici morarmalar ise genellikle sağlıklı çocuklarda görülebilmektedir.

Çarpıntı hissi

Kalp atışlarının rahatsız edici şekilde hissedilmesi, ciddi ritim bozukluklarının işareti olabileceği gibi geçirilen enfeksiyonlar ya da kullanılan bazı ilaçlara bağlı olarak da ortaya çıkabilir.

Kalpte üfürüm duyulması

Fizik muayene sırasında kalp dinlenirken duyulan anormal sesler üfürüm olarak adlandırılır. Çocukların önemli bir kısmında masum üfürümler görülebilse de, mutlaka çocuk kardiyolojisi uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekir.

Göğüs ağrısı

Çocuklarda görülen göğüs ağrılarının büyük bölümü kalp dışı nedenlere bağlıdır. Ancak nadir de olsa kalp kaynaklı olabileceği için kardiyolojik değerlendirme önerilir.

Büyüme ve gelişme geriliği

Kalp yetersizliği olan çocuklarda enerji tüketimi arttığı için uzun vadede kilo alamama, boy ve kilo gelişiminde yaşıtlarının gerisinde kalma görülebilir.

Çabuk yorulma ve halsizlik

Kalp yetersizliği, kalpte delik ya da damar darlığı gibi durumlarda kalp vücudun ihtiyacını karşılamakta zorlanabilir ve bu da çabuk yorulma ile halsizliğe yol açabilir.

Eklem ağrısı ve şişlik

Kalp romatizmasına bağlı olarak diz, dirsek, el ve ayak bileklerinde ağrılı şişlikler görülebilir.

Uzun süren ateş

Beş günden uzun süren ateşli hastalıklar, kalbi besleyen damarlarda genişlemeye neden olabilen Kawasaki hastalığının belirtisi olabilir. Erken tanı ve tedavi büyük önem taşır.

Akciğer filmlerinde kalpte anormallik

Farklı nedenlerle çekilen akciğer grafilerinde kalpte anormal görünümler fark edilmesi, altta yatan bir kalp hastalığına işaret edebilir.