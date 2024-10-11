Çocuklar dijital platformlardan nasıl uzak tutulur

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Dijital platformların çocuklar üzerindeki olumsuz etkisi biliniyor.

Çocukların dijital dünya ile dengeli bir ilişki kurmalarına yardımcı olmak gerekiyor.

Çocukların dijital platformlardan uzak durmalarını sağlamak için bazı etkili stratejiler geliştirebilirsiniz.

DİJİTALE KARŞI ÇOCUKLARI KORUMA STRATEJİLERİ

-Ailelerin dijital okur yazarlığı olmalı.

-Bilgisayar ortak alanda kullanılmalı.

-Aile çevrim içi oyun ve sohbet platformlarını önceden kendisi kullanarak deneyimlemeli.

-Farklı alternatifler sunun. Çocukların ilgisini çekebilecek kitaplar, oyunlar veya el sanatları gibi fiziksel aktiviteler önerin.

- Sosyal etkileşimleri teşvik edin. Arkadaşlarıyla dışarıda oynama, spor veya grup etkinliklerine katılma fırsatları yaratın.

-Zaman sınırlaması belirleyin. Ekran süresini sınırlayın. Günlük veya haftalık ekran süresi hedefleri koymak faydalı olabilir.

-Dijital içeriği beraber seçin. Eğer dijital platformları kullanmak zorundaysanız, birlikte uygun içerikler seçin ve izleyin. Bu sayede çocuklar ne izlediklerini daha iyi anlayabilir.

-Ekran olmadan eğlenceli aktiviteler planlayın. Doğa yürüyüşleri, bisiklet sürme, piknik yapma gibi aktiviteler düzenleyin.

-Rol model olun. Kendi ekran kullanımınıza dikkat edin; çocuklar genellikle yetişkinlerin davranışlarını taklit eder.

-Eğitimsel içerikleri tercih edin. Eğer dijital içerik kullanılıyorsa, eğitimsel ve öğretici içeriklere yönlendirin.

-Açık iletişim kurun. Dijital platformların zararları hakkında açık bir şekilde konuşun ve çocuklara alternatif yollar sunun.

"ÇOCUK DOSTU UYGULAMALAR"

Aynı zamanda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2018'de hayata geçirilen "Çocuk Dostu Uygulamalar"ı, sosyal medya başta olmak üzere her türlü mecradaki zararlı içeriklerden çocukları korumak amacıyla "sanal kalkan" görevi görüyor.