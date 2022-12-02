Çocuklarda grip nasıl geçer? Gribe iyi gelen bitkisel çözümler

Çocuklarda en fazla rastlanan hastalıklardan biri de griptir. Grip için çocuklarına evde bakmak isteyen ebeveynler, gribin evde çözüm yollarını araştırıyor.

Kış mevsiminin gelmesiyle grip salgınları da çoğalmaya başladı. Özellikle çocuklarda bağışıklık sebebiyle daha sık görülmektedir.

Gribin yaygın belirtileri arasında ateş, öksürük, tıkanıklık, vücut ağrıları ve titreme yer alır. Bazen daha küçük çocuklarda kusma veya ishal olur, ancak tipik olarak bu daha çok bir solunum rahatsızlığıdır.

Her virüsün olduğu gibi gribin de bir kuluşçka dönemi bulunmaktadır. 1 ile 4 gün arasındaki kuluçka dönemini tamamladıktan sonra yüksek ateş, burun akıntısı, öksürük, kaslarda ağrı ve halsizlik şeklinde seyretmektedir.

Grip enfeksiyonu normal şartlarda bir ya da 2 günde geçmektedir. Ancak bu durum çocuklarda değişiklik gösterir. Bağışıklık sistemine bağlı olarak çocuklarda daha uzun sürebilmektedir.

Çocuklarda gribin geçmesi için mutlaka istirahat etmek ve sıvı tüketmek gereklidir. Doktor kontrolünde ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar kullanılmalıdır. Grip belirtileri 3 günden fazla devam ediyorsa mutlaka hastaneye gitmek gerekir.

Çocuklarda grip nasıl geçer?

İlk olarak çocukların dinlenmesi sağlanmalıdır. Okul çağındaki çocuklar okula gitmemelidir.

Sadece doktorun önerdiği ilaçlar kullanılmalıdır.

Ateş kontrolü için ateş düşürücü ilaçlar veya serum fizyolojik damlalar kullanılabilir.

Çocuklara bol sıvı verilmelidir. Eğer emen bir bebek ise mutlaka sıklıkla emzirilmelidir.

Su, çorba, ıhlamur ve sulu yemekler verilmelidir.

Büyük yaştaki çocuklarında beslenmesine dikkat etmek gerekir. C vitamini açısından zengin sebze ve meyveler tüketilmelidir.

Çocukların odaları sıklıkla havalandırılmalıdır.

Çocukların odasının sıcaklığı 22 veya 23 derece olmalıdır. Nem oranı ise +40 ile %50 arasında olmalıdır.

Geniz akıntısının azaltılması için baş yukarıda yatırılmalıdır.

Öksürüğün rahatlatılması için bal ve limon karışımı verilebilir. Fakat bebeklerde bal verilme yaşının bulunmasından dolayı mutlaka doktora danışılması gerekmektedir.

Grip belirtileri nelerdir?