Çocuklarda koronavirüs belirtileri nelerdir? 5 farklı virüs tablosu..

Koronavirüs, çocuklarda yetişkinlere göre daha az görülse de ciddi tehdit olmaya devam ediyor. Peki çocuklarda koronavirüs belirtileri nelerdir?

Çin’den tüm dünyaya yayılan koronavirüs, tüm yaş gruplarındaki bireyleri enfekte etmekle birlikte, özellikle yaşlı ve kronik hastalıkları olanları daha fazla etkilemektedir.

Öte yandan çocukların ve yenidoğanların da hastalığa yakalandıkları bilinmektedir.

Yetişkinlerde ateş, öksürük, boğaz ağrısı, halsizlik gibi bulgular veren koronavirüsün, çocuklarda da benzer ancak farklı belirtiler de gösterebiliyor.

Peki çocuklarıda covid-19 belirtileri nelerdir? İşte detaylar..

ÇOCUKLARDA KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Çocuklar toplum içinde enfeksiyonun birincil yayıcıları değillerdir. Tam aksine çocuklar koronavirusu, virüsle enfekte olmuş yetişkin bireylerin, özellikle de aile bireylerinin hapşırma, aksırma ve öksürükle dışarıya saçtıkları damlacıklardan ve damlacıkların bulaştığı yüzeylere elleriyle temas edip sonra da ellerini gözlerine, yüzlerine, burunlarına ve ağızlarına temas ettirerek alırlar.

Çocuklarda temel hastalık bulguları ateş, kuru öksürük, halsizlik, burun akıntısı veya tıkanıklığı, bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishaldir.

Çocukların büyük bir kısmı hastalığın başlangıcından 1-2 hafta sonra düzelmekte, çok az bir kısmı ise alt solunum yolu bulguları göstermektedir.

Belirgin solunum sıkıntısı gelişen, oksijen ihtiyacı olan, böbrek ve karaciğer tutulumu olan çocuklarda hastaneye yatış ve yakın takip gerekir.

ÇOCUKLARDA 5 FARKLI TABLO

Sessiz Enfeksiyon: Herhangi bir klinik semptom ve bulgu olmadan ve göğüs görüntüleme sonuçları normalken, 2019-nCoV nazofaringeal sürüntünün pozitif olduğu vakalardır.

Hafif Enfeksiyon: Ateş, yorgunluk, kas ağrısı, öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı ve hapşırma gibi akut üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri vardır. Fizik muayenede farenks tıkanıklığı ve oskültasyon anormallikleri görülmez. Bazı vakalarda ateş olmayabilir veya bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal gibi sadece sindirim semptomları olabilir.

Orta Enfeksiyon: Sık ateş ve öksürük (çoğunlukla kuru öksürük, ardından balgamlı öksürük); bazılarında hırıltı olabilir, hipoksi nefes darlığı hızlı nefes alıp verme yoktur

Şiddetli Enfeksiyon: Ateş ve öksürük gibi erken solunum semptomları ile ishal gibi gastrointestinal semptomlar eşlik edebilir. Hastalık genellikle yaklaşık bir haftada ilerleyerek solunum sıkıntısı ile ortaya çıkar.

Kritik Enfeksiyon: Çocuklar hızla çoklu organ yetmezliğine, akut solunum sıkıntısı sendromuna veya solunum yetmezliğine ilerleyebilir ve ayrıca şok, ensefalopati, kalp ile ilgili sorunlar veya kalp yetmezliği, kanda pıhtılaşma sorunları ve akut böbrek yetmezliği olabilir. Organ disfonksiyonları hayatı tehdit edici olabilir.