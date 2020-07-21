Çocukların midesinden onlarca yabancı cisim çıktı

Elazığ’da çocukların yemek ve nefes borusu ile midesinden çıkartılan madeni para, pil, iğne, misket, saat pilleri, çakmak gibi yabancı cisimler şaşırttı.

Fırat Üniversitesi (FÜ) Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bölümü'ne son iki yılda, 6 ay ile 18 yaş arasındaki çok sayıda çocuk, yabancı cisim yutması şikayetleri ile başvurdu.

Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Doğan, müdahale ederek cisimleri nefes ve yemek borusu ile mideden gerçekleştirdiği operasyonlarla çıkardı.

PİL, İĞNE, PARA, GAZOZ KAPAĞI…

Haftada 3 ile 5 arasında vakaya müdahale ettiklerini belirten Prof. Dr. Doğan, yabancı cisim yutması şikayeti ile kendilerine gelen çocuklarda başta madeni para olmak üzere pil, misket, toplu ve çengelli iğne, vida, saat pili, düğme, tel toka, gazoz kapakları, küçük oyuncaklar ve çok sayıda küçük metal çıkarttıklarını söyledi.

Çocukların ağızlarına götürdükleri cisimleri yutma tehlikesi bulunduğu için ailelerin dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Doğan, böyle durumlarda en kısa sürede hastaneye başvurulması gerektiğini ifade etti.

“BUNLARIN KAT KAT FAZLASI DA ENVANTERİMİZDE BULUNUYOR”

Erken dönemde risk faktörlerinin olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Doğan, “Bunlar bazen yemek borusuna bazen de nefes borusuna kaçmaktadırlar. Bunun ayrımını dikkatli bir şekilde yapmak lazım. Özellikle nefes borusuna kaçanlar çok ciddi hayati risk teşkil etmektedirler. Yemek borusuna kaçanların da çocuklarda çok ciddi yutma problemleri, salya akması, ciddi boğaz ağrısı ve yutma güçlüğü oluşturduğundan dolayı erken dönemde bize getirilmesi önemli. Burada görüldüğü gibi çok sayıda yabancı cisimlerin son bir buçuk ile iki yıl arasında çıkarıldığını görmekteyiz. Bunların kat kat fazlası da envanterimizde bulunmakta.” şeklinde konuştu.

AİLELER DİKKAT: ÇOCUKLARIN ETRAFINDA BIRAKMAYIN

Ailelerin bu tür durumlarda çok dikkatli olması gerektiğine dikkat çeken Doğan, “Çocukların etrafında yutabilecekleri hemen hemen hiçbir madeni eşya bulundurmamaları önem arz etmektedir. Erken dönemde aile farkına varırsa, mümkün olduğu kadar zaman kaybetmeden bize getirmeleri hayati önem arz etmektedir. Haftada genellikle bize 3 ile 5 arasında yabancı cisim yutma yakınması ile gelen çocuklar olmaktadır. Gerekli olan işlemleri çok hızlı bir şekilde yaptıktan sonra sağlıklı bir şekilde evlerine gönderiyoruz.” diye konuştu.