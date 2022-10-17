Çoğu kişi yanlış yiyor! Çikolata nasıl ve ne zaman yenmeli? Uzmanlar açıkladı!

Çoğu kişi yanlış yiyor! Çikolata nasıl ve ne zaman yenmeli? Uzmanlar açıkladı!

En sevilen atıştırmalıkların başında gelen çikolatayı birçok kişi yanlış tüketiyor. Peki çikolata nasıl ve ne zaman yenmeli? Çikolatanın gerçek tadını almak için ne yapılır? İşte detaylar...

Herkesin en sevdiği atıştırmalıklardan biri çikolatadır. Birçok uzman, aslında çikolatayı yanlış tükettiğimiz konusunda aynı düşünceleri paylaşıyor

Gıda bilimcisi Natalie Alibrandi, bu konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu. İnsanların genelde çikolatayı tüketirken çeşitli hatalar yapıldığını belirtti. Özellikle çikolatayı saklama şekli, büyük ölçüde önemli.

Aslında herkesin yaptığı gibi çikolataları buzdolabında saklamak en büyük hatalardan biridir.

Çünkü nem oranı çok yüksek olan bir ortamda çikolata saklamak, çikolatanın tadının bozulmasına neden olabilir. Çikolatayı saklamanın ideal sıcaklığı 18C olarak belirtilmiştir.

Buzdolabında saklanan çikolata, şekerlenebilir ve oksitlenebilir. Hatta buzdolabındaki diğer besinlerin kokuların geçmesine neden olarak tadı bozulabilir.

Çikolatanın yanlış saklandığının en iyi göstergelerinden biri, kırmak istediğinizde tek seferde kırılmamasıdır. Ayrıca yanlış saklanan bir çikolata, çok hızlı erir veya ufalanan bir dokuya sahip olur.

Gıda bilimcisi Natalie Alibrandi, çikolatanın keşfedilebilecek birçok katmanı bulunduğu, derin ve karmaşık incelik barındırdığını belirtiyor.

Uzmanlara göre çikolata yerken gerçek tadını almak için belirli şartlar var ve çikolata yemej için ideal bir zaman dilimi var.

Her insan çikolata yemeyi sever. İnsanlar “Çikolata nasıl ve ne zaman yenmeli? Çikolatanın gerçek tadını almak için ne yapılır?” sorularını araştırıyor. İşte detaylar…

Çikolata ne zaman yenmeli?

Uzmanlara göre, özellikle günün erken saatlerinde çikolata yemek, ideal bir zaman dilimi olarak belirleniyor. Çikolatanın tadını gerçekten almak için çiğnemek yerine ağzınızda eritmeniz gerekiyor. Böylece çikolatada tüm aromalar, ağzınızda dağılabilir.

Çikolata nasıl yenmeli?

Günün erken saatlerinde, öğle yemeğine kadar güç sağlamaya yardımcı olacak harika bir sabah ortası kafein takviyesi için taze bir damak tadıyla tüketin.

Oksidasyonu, şekerlenmeyi ve herhangi bir koku geçişini önlemek için çikolatayı 18 derecede saklayın.

Erimesine izin vererek, kakao yağının ağzınızı kaplamasına izin vererek tüm lezzetleri deneyimlemenizi sağlarsınız.

Tat tomurcuklarının aşırı uyarılmasını önlemek için altı parçaya kadar 4 gramlık porsiyon yiyin.

Görme, koku, doku ve hatta işitme, deneyimin bir parçasıdır.

Tatlı çikolatayı (sütlü veya beyaz) acı yiyeceklerle veya acı çikolatayı tuzlu yiyeceklerle deneyin.

Bazı çikolatalar 45 dakikalık bir tat bırakabilir, ancak çoğu durumda yedikten sonra 15 dakikalık bir bekleme yeterli olacaktır.

Farklı çikolata türlerini karıştırmak tat alma tomurcuklarını aşırı uyarabilir, bu nedenle farklı türleri (örneğin sütlü ve bitter çikolata) karıştırmaktan kaçının.