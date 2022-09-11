Çok fazla şeker yerseniz vücudunuza ne olur? İşte dikkat edilmesi gereken 10 işaret...

Çok fazla şeker yerseniz vücudunuza ne olur? İşte dikkat edilmesi gereken 10 işaret...

Fazla şeker tüketimi fiziksel sağlığı bozar, diyabete yatkınlık oluşturur ve beyni olumsuz etkiler. Aynı zamanda uyuşturucu gibi bağımlılık yapar. İşte aşırı şeker tüketiminin belirtileri...

Basit şeker tüketiminin sağlık için kötü olduğu uzun yıllardır biliniyor. Ancak çok fazla şeker tüketmenin neden sağlıklı kabul edilmediğini biliyor musunuz? Ve neden basit şekerler özellikle zararlı olarak kabul edilir?

Çok miktarda şeker tüketmenin beyin sağlığı üzerinde dahi olumsuz etkileri olabileceğine dair kanıtlar vardır. Bu nedenle mümkün olduğunca uzak durmak veya en azından şeker ve tatlandırıcı tüketimini sınırlamaya çalışmak daha iyidir.

Uzmanlara göre, şeker tüketimi tıpkı bir uyuşturucu gibi bağımlılık yapabiliyor. Araştırmalar, şekerin kişiyi kötü olarak görülen yağlardan çok daha fazla kontrolsüz yiyecek arzusuna iten bir itici güç olduğunu göstermiştir.

Vücut için toksik etki gösteriyor

Şeker, sigara veya alkol kadar toksiktir, tıpkı tuz gibi tansiyonu yükseltebilir. Kalp hastalığı riskini üç katına kadar çıkarır ve metabolizmayı olumsuz yönde etkiler.

Küçük miktarlarda şeker tüketimi için endişelenmenize gerek yok, ancak çoğu kişi şekeri fazla tüketiyor. Uzmanlar, her gün tüketilen toplam kalorinin sadece yüzde 5'inin basit şekerlerden gelmesini öneriyor. Ancak tatlandırıcılar (glikoz, fruktoz, bal, mısır veya akçaağaç şurubu vb.) paketlenmiş gıdaların yüzde 75'inde bulunduğu için bunu başarabilmek pek de mümkün olmuyor. Bu nedenle paketlenmiş ürünler yerine daha doğal beslenmek şeker tüketiminin büyük bir bölümünü azaltabilir.

İşte aşırı şeker tüketiminde vücudun gönderdiği 10 sinyal.

1. Konsantrasyon zorluğu

Yeterli miktarda şeker alımı beyin aktivitesine gerçekten yardımcı oluyor, ancak aşırı şeker tüketiminin beyni "hiperaktif" hale getirme riskleri vardır ve konsantre olma yeteneğinizi ciddi şekilde tehlikeye atar.

Aynı şekerler, beynin erken yaşlanmasına da neden olacaktır. Çok fazla şeker hafızaya da zarar verir. Araştırmalar, kısa sürede yüksek miktarda şeker tüketmenin kalıcı bozulmalara neden olabileceğini gösteriyor.

2. Baş ağrısı ve uyuşukluk

Rahatsız edici uyuşukluk hissi ile birlikte tekrarlayan baş ağrıları, çok fazla şeker tüketiminin ikinci bir işareti olabilir. Bu durumda sinir sisteminin yanı sıra yanlış beslenmeye olumsuz tepki veren damar sistemidir.

3. Aşırı açlık

Aşırı şeker tüketimi iştah artışı ile ilişkilidir. Kan şekerinin sağlıksız olması, yani kandaki şeker içeriğindeki ani artış iştah hissini arttırmayı amaçlayan bir dizi metabolik durumu tetikler.

4. Sürekli susuzluk

Susuzluğun artması kesinlikle aşırı şeker tüketiminin en önemli ve ne yazık ki en endişe verici belirtilerinden biridir. Polidipsi olarak adlandırılan bu durum, aşırı susuzluk etkileri ile şeker hastalığının karakteristik belirtilerinden biridir.

5. Kilo alımı

Kilo alımı aşırı şeker tüketiminin en korkulan belirtilerinden biridir. Vücut ağırlığındaki artış, kalori alımının ötesinde vücudun metabolik dengesindeki bir değişiklikle de ilişkilidir.

6. Ağızda kötü tat

Hoş olmayan yapışkan bir ağız hissi, ağız boşluğu florasındaki değişikliklerle birlikte tükürük salgısındaki değişiklikten sorumlu olan aşırı şeker tüketiminin tipik bir belirtisidir.

7. Diş çürüğü

Aşırı şeker tüketiminin en acı verici sonuçlarından biri diş çürüğünün başlamasıdır. Ağız boşluğundaki bakteriler yiyeceklerle birlikte verilen şekerleri çoğalmak ve dişlere zarar vermek için kullanırlar.

8. Sivilce

Aşırı şeker tüketimi birçok dermatolojik rahatsızlığı tetikleyebilir. Kısmen şekerlerle beslenen cilt florasındaki bakterilerin kontrolsüz bir şekilde çoğalabilmesi, kısmen de aşırı şeker tüketiminin neden olduğu hormonal değişikliklerin büyük miktarda sebum salgılamasına yol açabilmesi nedeniyle sivilceler ortaya çıkabilir.

9. Tekrarlayan sistit

Birçok üro-genital sistem enfeksiyonu, aşırı şeker tüketimi ile bağlantılıdır. Bu tür durumlarda ilk yapılacaklardan biri, tam olarak şekerlerin diyetten çıkarılmasıdır.

10. Aşırı idrar ihtiyacı

Diyabetin önemli bir belirtisi olan poliüri, aşırı idrara çıkma ihtiyacıdır. Bu durum, şeker sorununun ileri bir durumda olduğunun bir işaretidir. Bu belirti ortaya çıktığında, metabolik durum diyabet için tehlikeye girmiş demektir.