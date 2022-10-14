Çok sık baş ağrısı yaşıyorsanız kaçınmanız gereken 5 alışkanlık

Tekrarlayan baş ağrıları yaşamak, günlük hayatı oldukça zora sokabilir. Ancak, bu tür baş ağrılarını iyi yaşam tarzı alışkanlıklarını benimseyerek önleyebilmek mümkün. İşte 5 öneri...

Bir kez başladığında baş ağrısı 72 saate kadar sürebilir. Baş ağrısı terimi biraz geneldir, başta birçok ağrı türü vardır ve türleri daha ileri sınıflandırmalara ayrılır. Baş ağrılarının iki ana büyük kategorisi baş ağrısı ve migrendir.

Baş ağrısı, başın her iki tarafını da etkileyen, boyun ve omuzlara yayılabilen bir ağrıdır. Ağrının şiddeti hafif ila orta şiddettedir ve vücudun hareketlerine bağlı değildir. Baş ağrısının neden olduğu ağrı hissi, hastalar tarafından sıklıkla sıkıştırıcı bir ağrı olarak tanımlanır. Bu tip baş ağrısının tam adı, stres veya kötü duruş nedeniyle boyun ve baş kaslarının kasılmasına bağlı "gerilim baş ağrısı" dır.

Migren ise başın sadece bir tarafında meydana gelen, zonklama veya vurma tipinde olan ve başı eğme veya döndürme gibi en önemsiz hareketleri bile takiben kötüleşen daha şiddetli bir baş ağrısı şeklidir. Ağrının yoğunluğu orta ila şiddetli arasında değişir ve gözün içini, yüzün bir kısmını (ağrılı ile aynı tarafı) içerebilir ve genellikle sizi günlük yaşamınızı durdurmaya zorlar.Yoğun baş ağrısına, ışıklara ve seslere tepki olarak mide bulantısı veya kusma ve rahatsızlık eklenebilir.

Baş ağrısı nasıl geçer?

Baş ağrısı başlar başlamaz hemen harekete geçmek, özellikle en şiddetli migren vakalarında, ağrının zamanla artmasını önlemenin en iyi yollarından biridir. Uzmanlar, ağrı yayıldıktan sonra geçmesi daha uzun sürebileceğinden hemen müdahale edilmesini önerir.

Ara sıra, hafif ila orta şiddette baş ağrıları için reçetesiz satılan bazı NSAID'ler (Steroid Olmayan Anti-İnflamatuvar İlaçlar) gibi iltihabı azaltmak için yararlı olan ilaçları kullanabilirsiniz. En güçlü ve tekrarlayan baş ağrıları için doktor tarafından reçete edilen özel tedaviler gereklidir.

Baş ağrılarından kaçınmak için 5 alışkanlık

Çoğu zaman baş ağrılarının nedeni günlük alışkanlıklardır ve baş ağrılarının sık sık tekrar etmesini sağlayan bunlardır. Uzun vadede baş ağrılarına neden olan kötü alışkanlıkları değiştirerek baş ağrılarını önleyebilirsiniz.

Yeterince uyuyun

Baş ağrısının en yaygın nedenlerinden biri yeterince uyumamaktır. Gece uykusu düzensizliği, vücudun gündüzden kurtulmasına ve gece boyunca meydana gelen onarım işlevlerini yeterince yerine getirmesine izin vermez. Gerilim tipi baş ağrısına neden olur, aynı zamanda aşırı yorgunluk, konsantrasyon ve hafıza bozukluğu, artan sinirlilik ve gün içinde uyuşukluk durumuna neden olur.

Klasik ve önerilen 8 saatlik uykunun ötesinde, yanlış şekilde uyumak da baş ağrısına neden olabilir. Örneğin tüm ışıklar sönmüyorsa, gürültülü bir ortamda uyuyorsanız, yatmadan önce kahve veya alkol gibi uyarıcı maddeler içerseniz uykunuz dinlendirici olmaz. Bunlar uyku kalitesini etkileyen durumlardır ve bu nedenle baş ağrısını tetikleyebilir.

Yeterli su için

Tüm vücut ve genel sağlık için yeterli su içilmesi gerekir. Gün içinde yetersiz sıvı alımı baş ağrınızın nedenlerinden biri olabilir. Vücudun susuz kalması anlamına gelen dehidrasyon, vücudun tüm kısımlarını etkiler ve ayrıca sıvı eksikliği nedeniyle kasılan beyinde hoş olmayan bir baş ağrısına neden olur.

Bu tür baş ağrılarını, bir şeylerin ters gittiğine dair bir işaret olarak görün ve daha fazla su içmeye başlayın.

Sağlıklı beslenin

Çoğu zaman hafife alınan beslenme, sağlığın anahtarıdır ve uygun şekilde kontrol edilmezse baş ağrılarının nedeni olabilir. Ağrı kesicilere başvurmadan önce, ne yediğinizi gözlemlemeniz gerekir.

Örneğin, dengesiz veya çok katı bir diyeti takip etmekten kaçınmak ve kendinizi temel besinlerden yoksun bırakmamaya çalışmak baş ağrılarını büyük ölçüde önler. Ve vitamin ve mineral yönünden zengin mevsim meyveleri ve sebzeleri gibi taze yiyecekleri tercih etmek gerkir. Vücutta dengesizlik yaratmamak ve vücuda doğru miktarda enerji vermek için karbonhidratları, proteinleri, yağları ve ihtiyaç duyulan her şeyi doğru dozlarda tüketmek şarttır.

Alkol, sigara ve kafein tüketmeyin

Özellikle alkol, kafein veya sigara gibi maddelerin vücuttaki fazlalığı kan damarlarının genişlemesine neden olur ve beyne giden kan akışını azaltarak, şiddetli baş ağrılarına neden olabilirler.

Nasıl önleyebilirsiniz? Basitçe daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyerek, bu maddelerin tüketimini azaltarak veya onlardan tamamen kaçınarak bu tür baş ağrılarını engelleyebilirsiniz.

Hareket edin

Baş ağrıları, hareketsiz bir yaşam tarzı nedeniyle de tetiklenebilir. Düzenli olarak aerobik yapmak, kişinin genel yaşam kalitesini iyileştirmenin, sağlığını ve fiziksel gücünü korumanın ve kişisel benlik saygısını artırmanın yanı sıra, baş ağrısı riskini azaltmak için mükemmel bir çözümdür.

Baş ağrısı çekiyorsanız, tek başına spor yapmak bile vücudunuzu tekrar düzene sokmak ve baş ağrılarını önlemek için yeterli olabilir.