Çöpe atan bin pişman! Hurma çekirdeklerini böyle değerlendirin

Çöpe atan bin pişman! Hurma çekirdeklerini böyle değerlendirin

Ramazan sofralarının gözdesi hurmadan geriye kalan çekirdekleri nasıl değerlendireceğinizi biliyor musunuz? İşte hurma çekirdekleriyle yapabileceklerinizi sıralıyoruz...

Öncelikle Peygamber Efendimiz'in (SAV) sünneti olduğu ve bizlere de tavsiye ettiği için orucumuzu çoğunlukla hurmayla açarız.

Uzun süreli açlıktan sonra kan şekerini toparlamak, iftarda fazla yemeyi önlemek ve enerjimizi artırmak için orucu hurmayla açmak tercih edilir.

İslami açıdan çok kıymetli ve kutsal olan hurma, Ramazan ayı boyunca sofraların olmazsa olmazıdır.

Sağlığa faydaları ile de göz kamaştıran hurma, içerisinde bir adet çekirdek barındırır.

Hurma çekirdekleri ile ne yapılır sorusu ise bu ayda sıklıkla sorgulanıyor.

Hurmalardan geriye kalan çekirdeklerin bereket ve bolluk getireceğine inanılır, bu nedenle cüzdan ve çantalarda saklanır.

Peki hurma çekirdeği ne işe yarar? Hurma çekirdeği çöpe atılır mı? Hurma çekirdeği ile neler yapılır? Hurma çekirdeği yenir mi? İşte tüm merak edilenler...

KEMİK ERİMESİNE BİREBİR

Hurma çekirdekleri biriktirilip güzelce yıkanır. Güneş görmeyen bir ortamda iyice kurutulduktan sonra yağsız susuz kavrulur. Türk kahvesi kıvamına ve rengine geldikten sonra mikserde çekilip toz haline getirilir.

Kullanıma hazır hale gelen hurma çekirdekleri sabahları bir bardak ılık süt veya suyun içine bir tatlı kaşığı karıştırılıp içilir.

YAĞINDAN FAYDALANIN

Hurma yağı, hurma meyvelerinin çekirdeklerinin soğuk pres uygulaması yapılarak yağının çıkartılması ile elde ediliyor.

Hurma yağının içinde bol miktarda E vitamini bulunur. Cilt için oldukça faydalı olan bu bitkisel yağ, ciltteki sivilce oluşumunu önler.

Hurma çekirdeği yağında, saç dökülmesini etkili bir şekilde engelleyebilen yüksek amino asit ve B2 vitamini içeriği vardır.

Kolestrolü dengeler, yorgunluk ve halsizliğe iyi gelir.

Hurma yağı, yemeklerin içine bir tatlı kaşığı eklenerek de tüketilebilir.

YUTMAYIN

Uzmanlar hurma çekirdeğini direk ağız yolu ile yutulmasının henüz kanıtlanmış bir zararını belirtmemekle birlikte tercih edilmesi gereken bir yöntem olmadığının altını çizelim.