Çöpe atan bin pişman: Nar kabuğunun 7 süper faydası

İnsan sağlığına faydaları saymakla bitmeyen narın kabuğunun da değerli bileşikler içermesi nedeniyle tüketilmesi tavsiye edilir. Peki nar kabuğundan ne yapılır? İşte faydaları ve tüketim önerileri.

Tacıyla adeta meyvelerin kralı olan nar, kalp damar sağlığı ve tansiyon düşürücü etkisiyle öne çıkıyor.

Ancak, hem meyvesiyle hem kabuğuyla her derde deva olduğu söylenen narın asıl mucizesi kabuğunda saklı...

Narın kabuğu, meyvesi yendikten ya da suyu sıkıldıktan sonra çöpe atılmaktadır. Çin'de son yıllarda yapılan araştırmalar, narın kabuğunun, suyuna göre daha fazla oranda değerli bileşikler içerdiğini göstermektedir.

Suyu adeta ilaç gibi sağlığımıza faydalı olan narın kabuğu, suyundan daha değerli bileşikler içermektedir. Nar kabuğu içinde bulunan ellagik asit, başta meme kanseri olmak üzere hemen hemen tüm kanser türlerini hem önleyici hem de iyileştirici faydalar sağlamaktadır

Peki nar kabuğu nasıl değerlendirilir? İşte nar kabuğu faydaları ve tüketim önerileri...

NAR KABUĞU NASIL TÜKETİLİR?

Gölgede veya 40-50 dereceyi geçmeyecek ortamlarda kurutulan nar kabukları daha sonra ufalanmalıdır. 100 gram kaynamış suya, 2 gram nar kabuğu atarak, yaklaşık 10 dakika kaynatıp suyu her gün çay olarak tüketilebilir. Böylece başta kanser, kalp ve şeker hastalıkları olmak üzere pek çok hastalıktan kendimizi korumuş oluruz.

Kurutulmuş ve parçalanmış nar kabuklarını, kahve çekme makinesinde toz haline getirip, bir çay ya da kahve kaşığı tozu salata, peynir gibi gıdalarla da tüketebiliriz.

Cildiniz için kullanmak istiyorsanız kabukları iyice ezdikten sonra çıkan suyu posası ile beraber cildinize sürerek, 20 dakika bekledikten sonra temizleyebilirsiniz.

NAR KABUĞUNUN FAYDALARI