Çorabı böyle giyenler büyük risk altında! Sakın çorabı böyle giymeyin yoksa... Yapılan bir çalışma solunum ve idrar yolu enfeksiyonlarının yanlış çorap kullanımından kaynaklı olabileceğini ortaya koydu. Yapılan araştırmada çorap giymeye dair detaylara da yer verildi.

Ayakları üşüyen birçok kişi yatakta bile çoraplarını çıkarmıyor. Ancak bu doğru bir hareket olmayabilir.

Çünkü yapılan bazı araştırmalar sonrasında çorap giymeye dair ilginç detaylar ortaya çıktı.

Yapılan araştırmalarda, çorapların bazı bakterileri taşıyabileceği ve bunların vücuda ulaşacağı ortaya çıktı.

MattressNextDay tarafından yapılan yeni bir sürüntü çalışması, kirli çoraplarla yatmanın çarşaflarınızı bakterilere maruz bırakabileceğini ortaya koydu.

Yapılan analizde sabah 7'den akşam 11'e kadar giyilen ve farklı insanlara ait çoraplar incelendi. Kişiler bu çoraplarını egzersizden iş ortamına kadar birbirinden farklı günlük aktiviteleri esnasında giydi.

Bu çorapları analiz ettikten sonra, araştırmacılar, çorapların yarısının dışkıda ve hamam böceklerinde görülen aynı bakterilerle temas ettiğini gösterdi.

POSTA GAZETESİ'NDE yer alan habere göre; Pseudomonas aeruginosa olarak bilinen bu bakteriler, solunum yollarınızı ve idrar yollarınızı enfekte edebilir.

Dr Deborah Lee, bu mikroorganizmaların esas olarak altta yatan sağlık sorunları olanlar için tehlikeli olduğunu açıkladı.

Lee, "Pseudomonas enfeksiyonu sadece şeker hastaları, kistik fibroz, yanıklar, kanser, organ nakli alıcıları ve yeni doğan bebekler gibi bağışıklığı baskılanmış kişiler için bir tehdit oluşturuyor" açıklamasında bulundu.

Lee, nüfusun savunmasız olan bu bölümünü korumak için psödomonas seviyelerini kontrol altında tutulması gerektiğine vurgu yaptı.

Pseudomonas, yatağınızı onlar için ideal kılan nemli ve nemli bir ortamda gelişir.

Lee, geceleri yataklarda sıcak ve terleme oranının arttığını, bu yüzden psödomonas, staphylococcus aureus ve E.coli gibi patojenler için ideal bir üreme alanı haline getirdiğini belirtti.

Lee, yatakta çorap giymeyi tercih ediyorsanız, temiz pijama ve temiz yatak çorabı ile yatağa girmenizi tavsiye etti. Uzman, tene yakın giyilen kıyafetlerinizi her gün yıkamanızı tavsiye etti.

Ancak, kanıtlar uykunuz için faydalı olabileceğini gösterdiğinden, yatakta çoraptan tamamen vazgeçmeyin.

Dr Lee; uykuya dalmadan önce çekirdek vücut sıcaklığının düştüğünü, elleri ve ayakları soğuk olan kişilerin uykuya dalması daha uzun sürdüğünü belirtti.

Çorap giyerek ayaklarınızı ısıtıyor ve kanın cilde akmasına ve kan damarlarının ısıyı dağıtmak için genişlemesine neden oluyorsunuz. Bir grup genç erkek üzerinde yapılan bir uyku çalışmasında, yatakta çorap giyenlerin 7,5 dakika daha hızlı uykuya daldıkları, 32 dakika daha uzun uyudukları ve geceleri 7,5 kat daha az uyandıkları görüldü.