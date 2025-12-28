Çorbaya 1 kaşık ekleyin, kışı sapasağlam geçirin! Antibiyotik ve C vitamini etkisi...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kış ayları, havaların soğumasıyla birlikte kendini hissettiriyor.

Kapalı ortamda geçirilen zaman, viral enfeksiyonların artması ve bağışıklığın düşmesi hastalıklara da yol açıyor.

Hastalanmak istemeyenler, önceden kendini korumaya almak adına beslenmesine dikkat ediyor.

Boğaz ağrısı, halsizlik ve soğuk algınlığı şikâyetleri artarken, birçok kişi çözümü eczane yerine mutfağında arıyor.

Sıcak çorbalar sıkça tercih edilirken, içine eklenen bu karışım ise bağışıklığı zırh gibi koruyor.

1 KAŞIK YETERLİ

Çorbaya eklenecek tek bir kaşık limon ve sarımsak karışımı, hem C vitamini takviyesi sağlıyor hem de doğal antibiyotik etkisiyle vücudu hastalıklara karşı korumaya yardımcı oluyor.

Hem lezzetli hem şifalı olan bu karışım, hastalıklara kalkan oluyor.