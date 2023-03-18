Çörek otu yağı ve mucizevi 11 faydası; Bahar alerjilerine çörek otu yağı ile meydan okuyun Bahar ayları gelip çattığında alerjik bünyelerin ilacı aslında doğadaki bu küçük kara tohumlarda gizli. Çörekotu yağı ve sağlığınıza 11 mucizevi etkisi içeriğimizde...

Çörek otu tohumu yağı, iltihabı azaltmak, cilt sağlığını iyileştirmek ve kan şekerini düşürmek gibi önemli faydalarının yanı sıra kilo vermeye , bağışıklık sistemini güçlendirmeye, alerjik reaksiyonları azaltmaya, solunum sistemini optimize etmeye ve saç dökülmesini önlemeye yardımcı olur .

Çörek otu tohumu yağı nedir?

Çörek otu tohumu yağı, Nigella sativa bitkisinden elde edilir ve yaygın olarak siyah yağ veya siyah kişniş yağı olarak da bilinir. Düğün çiçeği ailesinin bir üyesi olan bu bitki, eski Mısır'a kadar uzanan binlerce yıldır mutfak ve tıbbi kullanımda kullanılan değerli yağı çıkarmak için preslenebilen küçük siyah tohumlar üretir.

Mevcut en eski ve en güçlü sağlık yağlarından biri olarak, çok çeşitli koşullar için her derde deva haline gelmesinin iyi bir nedeni var. Bu tohum yağının faydaları, palmitik, stearik, oleik, linoleik ve miristik asitlerin yanı sıra timokinon, kristalin nigellon, çeşitli mineraller, vitaminler, aktif bileşenler ve antioksidanlar dahil olmak üzere çok sayıda yağ asidine atfedilir.

İşte çörek otu yağının 11 mucizevi faydası

1. Mide sorunlarını tedavi eder

Hazımsızlık, şişkinlik, aşırı şişkinlik veya diğer herhangi bir mide problemiyle mücadele ediyorsanız, çörek otu tohumu yağı, gaz giderici işlevi nedeniyle yardımcı olabilir. Ayrıca daha verimli sindirim ve kabızlık sorununun azaltılmasına da yardımcı olur.

2. İltihabı azaltır

Çörek otu tohumu yağında bulunan tekli doymamış ve çoklu doymamış yağlar, eklemleri yağlamak, ağrıyı yatıştırmak ve vücuttaki iltihaplanmayı azaltmakla doğrudan bağlantılıdır. Artritik hastaların yanı sıra solunum sorunları ve mide dokusu tahrişinden muzdarip olanlar, bu faydalı yağın ölçülü kullanımından yararlanabilir.

3. Astım ataklarını önler

Birçok çalışma, çörek otu yağının düzenli kullanımı veya solunması ile astım ataklarının azalmasını ilişkilendirmiştir. Bu yağın birçok formundan biri olan burun damlalarını kullanarak, potansiyel olarak hayat kurtarıcı olabilecek astım ataklarının şiddetini ve sıklığını azaltabilirsiniz.

4. Alerjileri önler

Astımı olmayan kişiler için aynı anti-enflamatuar etkiler, bağışıklık sisteminin alerjenlere daha doğru yanıt vermesine yardımcı olabilir. Başka bir deyişle, bu tohum yağının düzenli kullanımı cilt iltihabı, kurdeşen, kızarıklık, mide rahatsızlığı, göğüste sıkışma ve diğer yaygın alerjik tepkiler gibi alerjik reaksiyonları önlemeye yardımcı olabilir.

5. Cilt bakımı

Çörek otu tohumu yağında bulunan yağ asitleri ve antioksidanlar, cilt sağlığına birçok yönden fayda sağlayabilir. Nemi hapseden, bakteriyel enfeksiyonları ortadan kaldıran, çevresel stresi önleyen, sağlıklı yeni hücrelerin büyümesini teşvik eden ve hatta kırışıklıkların ve lekelerin görünümünü iyileştiren bir kalkan sağlayarak cildi nemlendirir.

6. Bağışıklık sistemini güçlendirir

Antibakteriyel özelliğinden dolayı çörek otu yağı, MRSA gibi enfeksiyonları ve otoimmün hastalıkları önlemek için kullanılmıştır . Sistemin vücuda yaptığı saldırıları artırmadan bağışıklık sistemini koruma konusundaki eşsiz yeteneği, onu otoimmün rahatsızlıkları olan insanlar için çok heyecan verici kılan oldukça sıra dışıdır.

7. Diyabet

Çörek otu tohumları, Asya, Afrika ve Avrupa'da geleneksel tıpta çeşitli kullanımlar bulur ve diyabet de dahil olmak üzere çok çeşitli durumları tedavi etmek için kullanılmıştır . Son birkaç yılda yapılan çeşitli hayvan ve insan çalışmaları, bu eski bilgiyi doğrulamıştır.

8. Hipertansiyonu düşürür

Yağ asitlerinin, özellikle miristik asit, oleik, linoleik ve palmitik asitlerin ana varlığı, vücuttaki kolesterol düzeylerini dengelemeye ve dolaşımı iyileştirmeye yardımcı olabilir. Bu, kan basıncını düşürebilir ve ateroskleroz , kalp ve felç riskini azaltabilir.

9. Saç Bakımı

Binlerce yıldır çörek otu yağı, saç büyümesini teşvik etmek ve kuru veya sağlıksız cilt görünümünü iyileştirmek için kullanılmıştır . Saç derisine masaj yapılabilir, şampuanlarla karıştırılabilir veya vücuttaki genel antioksidan seviyelerini artırmak için basitçe tüketilebilir. Topikal uygulama, sırasıyla yağın nemlendirici ve antibakteriyel özelliklerinden dolayı kepek ve diğer cilt enfeksiyonlarını önlemek için daha iyidir.

10. Obeziteyi önler

Sisteminize çörek otu yağındaki linoleik ve oleik asitler gibi sağlıklı yağlar ekleyerek metabolizmayı hızlandırabilir , kullanılabilir enerjiye daha hızlı erişebilir ve yağ birikimini azaltabilirsiniz. Bu, pasif yağ yakımını artırabilir ve enerji seviyelerini yükselterek daha aktif olmanıza ve daha fazla kilo vermenize yardımcı olabilir!

11. Antikanser potansiyeli

Yapılan araştırmalarda çörek otu tohumlarının timokinon gibi farmakolojik olarak aktif bileşiklere sahip olduğu belirtilmektedir. Bu bileşiklerin güçlü antioksidan, anti kanserojen ve anti mutajenik özelliklere sahip olduğu düşünülmektedir.