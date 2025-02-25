İHA

Çorum'da kent merkezinde yaşayan 20 yaşındaki Batuhan Şeker, rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiriyor.

4 yıl önce bilinmeyen bir şekilde tik hastalığına yakalanan genç, su içemez, yemek yiyemez hale geldi.

Hastalığı her geçen gün ilerleyen Batuhan Şeker'in durumu, annesinin de yüreğini yaktı.

OĞLUNUN TEDAVİ EDİLMESİNİ İSTİYOR

Tik hastalığına yakalanan oğlu Batuhan Yüksel ve 18 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli kızına tek başına bakan 52 yaşındaki anne Yücel Sakallı, oğlunun her geçen gün gözlerinin önünde eridiğini söyledi.

Oğlu ile hastane hastane gezdiğini, ancak hiçbir derman bulamadıklarını ifade eden anne Sakallı, oğlunun hastalığının tedavi edilmesini istediğini belirterek gözyaşlarına boğuldu.

"DERMANINI BULAMADIM"

Oğlu Batuhan Şeker'in hastalığının 4 yıl önce başladığını ve bir arkadaşı tarafından kazara silahla kolundan vurulduktan sonra kolunu kullanamaz hale geldiğini ve rahatsızlığının ilerlediğini ifade eden anne Yücel Sakallı, "2 tane evladımla Çorum'da yaşıyorum. Oğlum Batuhan 4 yıldır böyle, başından geçen talihsiz bir olay neticesinde sol elini de kullanmıyor. Çorum'a, Samsun'a, Ankara'ya ve birçok hastaneye götürdüm ama dermanını bulamadım.

"TEK DİLEĞİM TEDAVİ EDİLMESİ"

Ben kendi kendimi idare eden, 2 evladıma bakmakla yükümlü bir anneyim. İki tane rahatsızlığı olan evladım var, annelik görevim olarak ikisine de bakmaya mecburum. Fakat gücüm bir yere kadar yetiyor.

Evladımı özel sağlık kuruluşlarına götürüp muayene ettirebilecek durumum yok. Daha iyi doktorlara baktırılmasını istiyorum. Tek dileğim bu, başka bir isteğim yok." dedi.

"ÇOCUĞUM GÖZLERİMİN ÖNÜNDE ERİYOR"

Oğlunun rahatsızlığını dile getirirken gözyaşlarını tutamayan anne Sakallı, "Derdine derman bulamadım, 4 yıldır gezdiriyorum. Çocuğumun kazayla kolu böyle oldu. Daha da arttı. Gücüm yetmiyor, gözümün önündeki delikanlım eriyip gidiyor. Oğlum eğitiminden geri kaldı, liseyi de okuyamadı. Tiki sebebiyle dalga geçtiler, eğlendiler. Rahatsızlığının ne olduğunu bilmiyorum.

Birkaç hekime gösterebilme şansım oldu ama bir sonuç elde edemedim. Çocuğum genç yaşta gözümün önünde eriyor. Sapasağlamdı, ne olduğunu bilemedik, bir anda oldu. Buradan yetkililere sesleniyorum, lütfen evladıma yardım eli uzatın. Ekmeğini yiyemiyor, tuvalete gidemiyor, banyo yapamıyor. Sağlam bir gençti, hiçbir şeyi yoktu. Aniden oldu, ne olduğunu bilemedik." diye konuştu.

"BU HASTALIK HAYATIMI ALTÜST ETTİ"

Rahatsızlığı sebebiyle konuşmakta güçlük çektiğini belirten Batuhan Şeker, "Yemek yiyemiyorum, konuşmakta zorluk çekiyorum, su içemiyorum, yürümekte zorlanıyorum, yatamıyorum ve hiç bir şey yapamıyorum artık her şeyden bunaldım. Bu hastalık 4 senedir hayatımı altüst etti." dedi.