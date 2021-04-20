Covid-19 aşı randevu ekranı: 55 yaş ve üstü aşı randevusu nasıl alınır?

Covid-19 aşı randevu ekranı: 55 yaş ve üstü aşı randevusu nasıl alınır?

Sağlık Bakanlığı tarafından kademeli olarak gerçekleştirilen aşılama sürecinde sıra 55 yaş üstü vatandaşlara geldi. Peki aşı randevusu nasıl alınır? İşte e-Devlet Covid-19 aşı randevu ekranı 2021..

Türkiye'de koronavirüs aşısı risk ve yaş gruplarına göre belirlenen öncelik sırasına göre devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşı programında yeni bir safhaya geçildiğini, 55 yaşından büyüklere aşı sırasının geldiğini belirtti. Bu gelişmenin ardından, yaş grubundaki vatandaşlar aşı sırası almak için randevunun nasıl alınacağını sorgulamaya başladı.

Aşı olacak olan vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS telefon hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.

Peki 55 yaş ve üstü aşı randevusu nasıl alınır? İşte Covid-19 aşı randevusu alma ekranı..

55 YAŞ ÜSTÜ KORONA AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) girişi yapılması gerekiyor.



Karşınıza gelen ekranda E-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.



Giriş yaptıktan sonra sol tarafta yer alan "Aşı randevusu al" sekmesini tıklayınız.

Bunun ardından size “Aile Hekimi” ve “Hastane” seçeneklerini sunacak.

Aile hekimini seçmeniz durumunda kendi aile hekimim ya da başka aile hekimi seçeneğini aktaracak istediğinizi işaretleyebilirsiniz.

Hastaneyi seçmeniz durumunda da yine size uygun olan hastanenin listesi verilecek.

Bu sayfalar açıldıktan sonra seçtiğiniz gün ve saatte aşı randevunuz alınmış olacak.

-