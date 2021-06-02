COVID-19 hastalarında düşük oksijen seviyesi belirtileri

Solunum sisteminin sağlıklı işleyişini bozduğu bilinen koronavirüs, belirli durumlarda düşük kan oksijen seviyelerine neden olabilir. İşte dikkat edilmesi gereken düşük oksijen seviyesi belirtileri.

Koronavirüs salgınının büyük bir nüfusa ağır bir zarar verdiği ve birçok can aldığı düşünüldüğünde, kişinin oksijen seviyesini izlemesi ve bu zor zamanlarda tüm önlemleri alması önemlidir.

COVID-19 bir solunum yolu hastalığıdır, bu nedenle solunum sisteminin fonksiyonlarını bozar ve bir noktada düşük kan oksijen seviyelerine neden olabilir. Koronavirüs enfeksiyonu nedeniyle vücuttaki oksijen seviyeleri tükendiğinde, vücuttaki hücreler normal vücut fonksiyonlarını yerine getirmek için yeterli oksijen alamazlar. Oksijen seviyelerinin düşük kalmaya devam ettiği göz önüne alındığında, vücudun farklı bölümleri ve organları bozulmaya ve çökmeye başlar. Bu nedenle COVID-19 zamanında tedavi edilmezse ölümcül olabilir.

COVID-19 her zaman düşük oksijen seviyelerini tetiklemeyebilir. Hafif COVID-19, ateş, öksürük ve koku ve tat alma duyusu kaybı gibi semptomlara neden olur. Ancak herhangi bir noktada nefes almakta zorlanan veya nefes darlığı yaşayan kişiler mutlaka tıbbi yardım almalıdır. Vücuttaki düşük oksijen seviyesinin nasıl hissettirdiğini hala merak ediyorsanız, bunu daha yakından anlamanıza yardımcı olacak bazı işaretlere birlikte göz atalım.

NEFES DARLIĞI

Hipoksi veya düşük oksijen seviyeleri nefes darlığı, nefes almada zorluk ve nefes darlığı gibi semptomlarla ilişkilendirilebilir. Hastanın vücudu yeterli düzeyde oksijenden yoksun kalırken, bireyin normal şekilde işlev görmesi zorlaşır. Bu acil tıbbi müdahale gerektirebilir. Bu tür nefes darlığına genellikle kalıcı ağrı, göğüste basınç, sürekli öksürük, huzursuzluk ve zonklayan baş ağrısı eşilk eder. Nefes darlığı ve dalgalanan oksijen seviyelerinin sorunlarla ilgili olduğunu, ancak hemen hastaneye yatış gerektirmediğini hatırlamak önemlidir.

GÖĞÜS AĞRISI VE SOLUNUM TIKANIKLIĞI

Vücuttaki düşük oksijen seviyeleri, hafife alınmaması gereken göğüs ağrısı ve tıkanıklık belirtilerini de tetikleyebilir. Göğüs ağrısı veya göğüste bir tür rahatsızlık hissetmek, tek başına bir COVID-19 semptomu olmayabilir, ancak çoğunlukla mevcut semptomların bir sonucu olarak ortaya çıkar. Bir kişinin yaşayabileceği ağrının yoğunluğuna ve türüne gelince, çok keskin, hissedilebilir veya hareketle ve hatta bazı durumlarda nefes alarak kötüleşebilir. Hepsinden önemlisi, koronavirüsün neden olduğu göğüs ağrısının muhtemelen üst solunum yolu enfeksiyonlarının bir sonucu olduğunu ve asla tek başına oluşmadığını hatırlamak önemlidir.

BİLİNÇ BULANIKLIĞI

Oksijen seviyelerindeki bir kayıp veya yoksunluk, beyne ve normal nörolojik işlevi kontrol eden birçok damara giden kritik kan akışını da kısıtlayabilir. Oksijen seviyelerinin aşırı derecede düşmesi veya uyarı işaretinin ötesine kayması durumunda, kafa karışıklığı, deliryum, baş dönmesi, sorunlu veya zayıf konsantrasyon ve bazı görme bozuklukları gibi birçok nörolojik komplikasyona neden olabilir.

MAVİMSİ DUDAKLAR

Bu noktada çoğumuz enfeksiyonun klasik, yaygın belirtilerinin farkındayız. Ancak, şiddetli bir COVID-19'un bazı belirtiler kolayca fark edilmeyebilir ve daha sonra komplikasyonlara neden olabilir. Bunlardan biri mavimsi dudaklar, yüzde veya ekstremitelerde renk değişikliğidir. Tıbbi olarak siyanoz olarak da adlandırılan dudaklardaki mavimsi renk, kandaki oksijen seviyeleri aşırı derecede düştüğünde ortaya çıkabilir. Normal şartlar altında, sağlıklı oksijenli kan, cildimize normal olan kırmızı-pembemsi bir parlaklık verir. Bununla birlikte, kan oksijen seviyeleri tehlikeli derecede düşük olduğunda, mavimsi, soluk bir renk tonuna neden olabilir ve cilt aşırı derecede soğuk hissedilebilir.

BURUN GENİŞLEMESİ

Vücuttaki düşük oksijen seviyesinin nefes almamıza neden olduğu düşünülürse, bir işaret olarak burun genişlemesi göz ardı edilmemelidir. Nefes alırken burun yolunun açıklıkları genişlediğinde, kişinin vücudundaki oksijen seviyesinin düşük olduğunu ve düzgün nefes almakta zorlandığını düşünülebilir.

Bu içerik yalnızca genel bilgi sağlar. Hiçbir şekilde nitelikli tıbbi görüşün yerini tutmaz. Daha fazla bilgi için her zaman bir uzmana veya kendi doktorunuza danışın. Koronavirüs olduğunuzdan şüpheleniyorsanız hemen 112'yi arayın.