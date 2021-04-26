Covid tetikli kalp kası iltihabı: Miyokardit nedir

Koronavirüs, enfekte ettiği hastalarda başka hastalıklara yol açmaya devam ediyor. Virüsün tetiklediği kalp kası iltihabı olarak bilinen miyokardi nedir, belirtileri nelerdir?

Virüsler başta olmak üzere bakteri, mantar, otoimmün hastalıklar ve farmakolojik ajanlar, kalp kasının iltihaplanmasına neden olabilir.

Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı olan kişilerde az sayıda “kalp kası iltihabı” görüldüğünü açıklayan İsrail'de vakaların incelendiği ve henüz bir sonuca varılmadığı ifade edildi.

Akabinde koronavirüs geçiren ve aşı olan vatandaşlar miyokardit nedir, belirtileri nelerdir gibi soruları araştırmaya başladı.

Peki kalp kası iltihabı nedir? Miyokardit belirtileri nelerdir? Koronavirüs kalbe zarar verir mi? İşte detaylar..

MİYOKARDİT NEDİR?

Halk arasında kalp kası olarak da bilinen miyokard, kalbin büyük bir bölümünü oluşturur. Bu kas, vücutta bulunan diğer çizgili kaslar gibi enfeksiyonlara bağlı olarak iltihaplanabilir.

Virüsler başta olmak üzere bakteri, mantar, otoimmün hastalıklar ve farmakolojik ajanlar, kalp kasının iltihaplanmasına neden olabilir.

Tıpta miyokardit olarak tanımlanan bu durum çoğunlukla asemptomatik yani belirti vermeden seyretse de bazı vakalarda kalp yetmezliğine ya da ölüme neden olabilecek kadar ciddi sonuçlar doğurabilir.

MİYOKARDİT BELİRTİLERİ

Hafif miyokardit vakalarında hastalık, çoğunlukla belirtiye yol açmasa da şiddetli vakalarda bazı semptomlar görülebilir.

Bu belirtiler hastalığın nedenine göre farklılık gösterse de çoğunlukla kişide göğüs ağrısı, normalden farklı şekilde kalp atımı, istirahat ya da aktivite sırasında solunum problemleri, ayak veya bacaklarda şişlik, (ödem) vücut ve eklem ağrıları, hâlsizlik, ateş, boğaz ağrısı, ishal gibi semptomların görülmesine yol açar.

Tüm yaş gruplarında görülebilen hastalık özellikle çocuklarda, yüksek ateş, bayılma, cilt renginde değişiklik gibi semptomlara yol açabilir.

KORONAVİRÜS VE KALP

Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle ile hayatını kaybedenlerin 2/3’ünde başta hipertansiyon olmak üzere kalp damar hastalıkları veya diyabet saptanmıştır.

Öte yandan Miyokardit gibi ani kalp hasarı, Covid 19 vakalarının yaklaşık olarak %20’sinde meydana gelmektedir.

Hafif semptomları olan ve kalp kası fonksiyonları hafifçe bozulmuş hastalarda miyokardit genellikle özel bir tedaviye gerek kalmadan kendiliğinden düzelir. Ancak, olguların %30’unda dilate kardiyomiyopati denilen geri dönüşümsüz kalp kası hasarı gelişebilir.