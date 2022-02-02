Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavsiyesi: Portakal nar suyu karışımı

Trabzon'da gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bağışıklık için "portakal suyu nar" tavsiyesinde bulundu. Peki portakal nar karışımının faydaları nelerdir? Sizler için sıraladık...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Gençlik Buluşmaları' kapsamında Trabzon Akçaabat'ta gençlerle bir araya geldi.

Koliva” isimli müzik grubu üyelerinin söylediği şarkının içinde geçen nar ile ilgili kür karışımına dikkat çeken Erdoğan, “Ben size bir tavsiyede bulunayım. Şu mevsimde nar ile portakalı miks ederek içmenizde fayda var. Biliyorsunuz nar antioksidandır, portakal tamamen C vitaminidir” dedi.

Akabinde ise portakal nar karışımı hakkında aramalar hızlandı. Özellikle pandemi nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirmek önem kazanırken, vitamini bol doğal içecekler de tercih ediliyor.

Peki nar ve portakal suyu karışımı faydaları neler? Portakal ve nar suyu karışımı nasıl yapılır? İşte detaylar...

PORTAKAL NAR SUYU FAYDALARI

Portakal ve suyu kış aylarının vazgeçilmezidir. İçerisindeki C vitamini sayesinde bizleri soğuk algınlığından korur.

Portakal C vitamininin yanı sıra B vitamini, potasyum, kalsiyum, magnezyum da içeriyor. Lifler, organik asitler ve şeker açısından da zengin.

Nar suyunu her gün 1 bardak içildiğinde işe kan basıncını dengelemekle başlıyor.

İçeriğindeki yüksek oranda potasyum, C vitamini ve polifenoller sayesinde kan akışının düzenlenmesi sağlayan nar suyu, yüksek tansiyon problemi olanlara özellikler öneriliyor.

Nar suyu, bu özelliği sayesinde karaciğerde biriken zararlı maddelerin de temizlenmesini sağlıyor.

Öte yandan antioksidan özelliği ile aslında tam da bir stres savar.

PORTAKAL NAR KARIŞIMI

Katkısız olarak hazırlamayı tercih edenler için, 2 portakal ve 1 adet nar ister elde ister meyve sıkacağından geçirilerek elde edilir. Günde 1 bardak tüketilmelidir.