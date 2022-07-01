Çürük meyveleri atmayın! Çürük meyvelerle yapılabilecekler ve en iyi saklama yöntemleri...

Çok hızlı olgunlaşan, kararan ve bozulan meyveler yaz aylarında büyük bir sorun haline gelebiliyor. Ancak, yapabileceğiniz küçük değişikliklerle olgun meyveleri değerlendirebilirsiniz...

Meyve sepetinizde çürük meyve var mı? Onları atmayın, onlarla ne yapacağınızı ve en iyi nasıl saklayacağınızı açıklıyoruz. Çoğu zaman meyveleri birkaç gün bekletiriz, bu da onların öürümesine neden olur ve israfa yol açar.

Bu alışkanlığın yanı sıra çoğu zaman yalnızca tamamen mükemmel görünen, leke olmayan meyveleri satın alma eğilimindeyiz. Anack, küçük veya kabul edilebilir bir kusurun varlığı, meyvenin düşük kaliteli olduğu anlamına gelmez.

Çürük meyveleri atmayın. İşte çürük meyvelerle yapabilecekleriniz ve en iyi saklama yöntemleri.

Çürük meyveleri atmayın

Ezilmiş meyveler, gerçekten lezzetli bir şeye dönüştürebileceğiniz olgun meyvelerdir. Ancak, meyvelerin korunmasına her zaman dikkat edilmesi gerekir. Bu nedenle meyveleri saklamak için buzdolabını tercih etmek en iyisidir. Meyve ve sebzeleri yerleştirmek için buzdolabındaki en iyi yer alt kısımda bulunan çekmecelerdir.

Bu bölme, yüksek düzeyde nem ve belirli bir tazelik sağlar. Ancak çekmeceyi fazla doldurmamanız ve içine narenciye koymamanız tavsiye edilir.

Lekeli ve olgunlaşmış meyveleri kurtarmak için meyve salatası gibi lezzetli tarifler yapabilirsiniz. Ayrıca meyve şişi ve hatta smoothie gibi atıştırmalıklar da hazırlayabilirsiniz.

Çok miktarda olgun meyve için çözüm reçeldir. Şekerle pişirilmeli ve hava geçirmez kaplara konulmalıdır. Bunlar çürük meyveleriniz için atık önleyici ve ekonomik çözümlerdir.

Daha hızlı çürüyen 10 meyve

Meyveler arasında, hasat edildikten sonra olgunlaşmaya devam eden (klimakterik meyvelerden) ve bu nedenle yeterince hızlı yenilmezlerse oldukça hızlı çürüme riski taşıyan bazı meyveler vardır. İşte diğerlerinden daha hızlı çürüyen 10 meyve.

Elma

Elmalar en çok sevilen meyvelerin başında gelir. Ancak çoğu zaman, pazardan büyük bir torba elma getirip meyve sepetine koyduğunuzda, birkaç gün sonra hepsinin zaten bozulduğu ve artık iştah açıcı olmadığı görülür.

Elmalar oda sıcaklığında bırakıldığında çok çabuk olgunlaşan meyvelerdir. Bu yüzden çok fazla satın aldıysanız ve mümkün olduğu kadar uzun süre saklamak istiyorsanız, onları buzdolabında saklamak gerekir.

Armut

Birkaç sulu armudu bir meyve kasesine koyup birkaç gün bıraktığınızda, onları küçük, pek çekici olmayan siyah noktalarla biraz yumuşak bulma şansınız yüksektir.

Muz

Soğuk, olgunlaşma sürecini yavaşlattığı için birçok insan muzları buzdolabına koyar. Teoride, bu iyi bir fikirdir ama dikkatli olun. Buzdolabına bir muz koyduğunuzda, soğuk aynı zamanda kabuğundaki asit üretimini de engeller.

Muzu buzdolabından çıkardığınızda kabuğu o kadar siyahtır ki, meyvenin içinin de öyle olduğunu düşünürsünüz. Ancak, hala oldukça yenilebilir ve güvenlidir.

Şeftali

Yazın pazardan güzel kokulu ve çok lezzetli şeftalileri alıp meyve sepetine güzelce koymak sizi harika hissettirebilir ancak hızlıca onların çürüdüğünü fark etmek kadar çileden çıkarıcı bir şey olamaz.

Eğer çok çabuk çürüyorlarsa, bunun nedeni şeftalilerin klimakterik meyveler olmasıdır, yani toplandıktan sonra olgunlaşmaya devam ederler. Şeftalileri çabucak yiyin ya da buzdolabında saklayın.

Avokado

Çok olgunlaşmamış bir avokado alın, çok çabuk olgunlaşmaması için buzdolabına koyun, birkaç gün sonra buzdolabından çıkarın, kabuk altının hala çok yumuşak olduğunu, çekirdeğin etrafındaki her şeyin siyah olduğunu fark edebilirsiniz.

Buzdolabına olgunlaşmamış bir avokado koyduğunuzda, soğuk olgunlaşmasını geciktirecek, ancak aynı zamanda içeriden de zarar verecektir. Sadece olgunlaşmış avokadolar buzdolabında saklanmalıdır.

Kayısı

Kayısıları yazın aldığınızda, hepsini aynı gün yemediğiniz sürece 2-3 gün sonra bir kısmını çöpe atmak zorunda kalırsınız. Turuncu ve altın rengi yerini kestane rengine bırakmış, tamamen solmuş bir kayısı size pek de iştah açıcı gelmez.

Çabuk çürümelerinin nedeni, şeftali gibi kayısıların da toplandıktan sonra olgunlaşmaya devam eden klimakterik meyveler olmasıdır. Yazın oda sıcaklığında ve güneşte bırakırsanız, yüksek hızda olgunlaşabilirler.

Nektarin

Nektarin, çok tatlı ve çok ferahlatıcı bir yaz meyvesidir. Nektarinleri genellikle biraz sert bir şekilde satın almayı tercih ederiz. Bu, iyi bir fikirdir. Ancak, onları olgunlaşmış meyvelerin olduğu bir meyve kasesine koymamak şartıyla.

Nektarinin yanında bulunan klimakterik meyveler, hasat edildikten sonra olgunlaşmalarını destekleyen etilen adı verilen bir gaz üretir. Nektarinleri olgunlaşmış meyvelerin yanına koyarsanız, onları olgunlaştırmayacak aksine çürütecek bir etilen salgılanması olacaktır.

Çilek

Çilek klimakterik olmayan bir meyvedir, yani bir kez toplandığında artık olgunlaşmaz. Ancak, çok olgun çilekler alırsanız sepette birkaç gün geçtikten sonra onları sağlıklı bulamayabilirsiniz.

Çilekler o kadar ince bir cilde sahiptir ki, bakteriler içeri girmekte ve içeriden çürümelerine neden olmakta zorluk çekmezler.

Kiraz

Çilek gibi kiraz da hasat edildikten sonra olgunlaşması devam etmeyen klimakterik olmayan bir meyvedir. Ancak, çok olgun kirazlar alırsanız ve onları hemen tüketmezseniz ve bakteriler kolayca onlara ulaşabilir ve bozulmalara neden olabilir.

Erik

Çok olgun olmayan erikler aldığınızda, onları elmaların yanına koymamalısınız. Elmalar, oda sıcaklığında çok çabuk olgunlaşır ve çok fazla etilen salgılar. Erikler klimakterik meyvelerdir ve bu nedenle hasattan sonra olgunlaşmaya devam eden diğer meyvelerin saldığı etilene karşı çok hassastırlar.