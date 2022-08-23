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    D vitamini, depresyon belirtilerini hafifletiyor

    Son araştırmalara göre, D vitamini takviyesi almak, merkezi sinir sisteminin işlevlerini düzenleyerek depresyon belirtilerini hafifletmeye yardımcı oluyor.
    • Özel İçerik
    • 23.08.2022 - 17:01
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    D vitamini, depresyon belirtilerini hafifletiyor

    Dünyanın dört bir yanından onlarca çalışmayı içeren kapsamlı bir araştırmaya göre, D vitamini takviyesi, depresyonlu yetişkinlerde depresif belirtileri hafifletebilir.

    Mevcut antidepresanların terapötik etkinliği, genellikle depresyonu etkili bir şekilde tedavi etmek için yetersizdir. Bu nedenle, iyi beslenme alışkanlıkları gibi durumlarla deprsyon tedavisi desteklenmelidir.

    D vitamininin merkezi sinir sistemi fonksiyonlarını düzenlediği bilinmektedir ve bu fonksiyonlardaki bozukluklar depresyona neden olabilir. Bu nedenle yeterli D vitamini alımı, depresyonu hafifletebilir.

    Ayrıca çalışmalar, D vitamini eksikliği ile depresyon arasında da güçlü bir ilişki olduğunu göstermektedir.

    D vitamini, depresyon belirtilerini hafifletiyor #1

    Depresyonu hafifletiyor

    Yeni araştırmalar, depresyonlu kişilerde depresif belirtilerin giderilmesinde D vitamini takviyesinin plasebodan daha etkili olduğunu gösteriyor.

    Kullanılan D vitamini dozlarında büyük farklılıklar bulundu, ancak tipik olarak takviye günde 50-100 mikrogram (2.000-4.000 IU) idi.

    D vitamini, depresyon belirtilerini hafifletiyor #2

    D vitamini nedir?

    D vitamini diğer vitaminlere göre özel bir vitamindir. Vücut tarafından üretilemeyen, ancak gıda veya takviye yoluyla alınması gereken diğer vitaminlerin aksine, D vitamini güneşlenme yoluyla vücut tarafından üretilir.

    Güneşten gelen ultraviyole ışınları, derideki kolesterol benzeri bir lipidi D3 vitaminine (kalsifenol) dönüştürür. Bu şekilde elde edilen D vitamini daha sonra kana geçer ve burada onu farklı organ ve dokulara taşımaktan sorumlu bir proteine ​​​​bağlanır.

    D vitamini, kalsiyum ve fosfor emilimini düzenleyerek, kemiklerin oluşumunu ve mineralizasyonunu desteklediği için çok önemlidir. D vitamini ayrıca doğru kas kasılmasının sağlanması ve bağışıklık sisteminin düzgün çalışması için gereklidir.

    Güneşlenme ile üretilen D vitaminine ek olarak, günlük D vitamini ihityaçlarını karşılamaya yardımcı olabilecek birçok gıda vardır. Yağlı balıklar, süt, yoğurt, tereyağı, yumurta ve çeşitli mantarlar D vitamini açısından zengindir.

    D vitamini, depresyon belirtilerini hafifletiyor #3

    D vitamini eksikliği belirtileri

    D vitamini vücudun birçok yönü için temel bir vitamindir ve eksikliği genel sağlık için ciddi bir risk oluşturabilir. Kemik ve kas sağlığı için çok önemli olan düşük D vitamini seviyeleri genellikle kas ve kemik ağrısı, spazmlar ve kramplar, güçsüzlük, osteoporoz ve raşitizmle kendisini gösterir.

    Son araştırmalar, D vitamini eksikliği ile daha yüksek multipl skleroz riski arasında bağlantı olabileceğini de gösteriyor. Öte yandan, kandaki düşük D vitamini seviyeleri ile depresyon arasındaki bağlantı doğrulanmıştır.

    Ayrıca araştırmalar, kanser hastalarının yüzde 70'inden fazlasında D vitamini eksikliği olduğunu göstermektedir.


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