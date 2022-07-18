Dağlardan gelen şifa: Kekik suyunun faydaları nelerdir? Nasıl içilir?

Baharatlar arasında şifasıyla meşhur olan kekik, suyunun düzenli tüketilmesiyle bakın ne faydalar sağlıyor...

Genellikle et yemeklerinin olmazsa olmazı kekik, baharat ailesinin gözdeleri arasındadır.

Şifa kaynağı olarak baharatlardan faydalanmak, eski zamanlardan beri en sık tercih edilen alternatif tıp yöntemlerinden biridir.

Başta iltihap kurutucu etkisiyle öne çıkan kekik çiçekleri, yaprakları ve yağı ile de binbir derde devadır.

Kekik bitkisinin, boğaz ağrısından, mide sorunları ve cilt hastalıklarına kadar pek çok problemi iyileştirici özelliği bulunmaktadır.

Özellikle suyunun kaynatılıp tüketilmesi tavsiye edilmekte olan kekik ne gibi faydalar sağlıyor inceleyelim...

İşte kekik suyunun mucize ötesi faydaları...

Kekik suyu nasıl yapılır?

Kekik suyu, kuru ya da taze kekikten yapılabilmektedir. Özellikle yemeklerden önce içilmesi, metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olur. Kekik suyunun zayıflatıcı etkilerinden faydalanmak için aç karna tüketilmesi önerilir.

Suyu kaynatıp ateşten alın.

İçine kekiği ekleyip 10-15 dakika kadar demlendirin.

Ardından süzüp içebilirsiniz.

Kekik suyunun faydaları nelerdir?