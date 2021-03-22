Daha hızlı ve sağlıklı sakal uzatmak için ipuçları

Daha hızlı ve sağlıklı sakal uzatmak için ipuçları

Dolgun ve muhteşem bir sakal bırakmak zor olabilir ancak doğal yöntemlerle hızlı bir şekilde sakal uzatmak mümkün olabilir. İşte daha hızlı ve sağlıklı sakal uzatmak için doğal ipuçları.

Hızlı bir şekilde sakal uzatmak doğal olarak mümkündür, ancak belirli bir özveri gerektirir. Doğru sakal uzatma ipuçları ve beslenme ile neredeyse herkes şık, güzel görünümlü bir sakala sahip olabilir.

Herkesin farklı miktarlarda yüz kılı vardır. Yüz kıllarının dolgunluğu, büyüme şekli ve dokusu genellikle kişiden kişiye farklılık gösterir. Saçla karşılaştırıldığında, sakal kılları daha kalın, daha sert ve daha kıvrımlı olma eğilimindedir.

Sakal büyümesi olan için en büyük faktör genetiktir. Testosteron ve diğer anabolik steroidler de sakal sağlığını ve büyümesini etkileyebilir. Sakalınız dolgun değilse, bu büyük ölçüde genetik kaynaklı olabilir. Bu nedenle, diyet ve stres yönetimindeki temel değişiklikler işe yaramazsa ve sakalın dolgun olması sizin için önemliyse, topikal tedaviler ve sakal ekimi işe yarayabilir. Sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek önemlidir çünkü diyet, stres seviyeleri ve egzersiz de sakal büyümesini etkiler. İşte sakal bırakmayla ilgili bilmeniz gerekenler.

SAKAL BÜYÜMESİNİN AŞAMALARI

Sakal bırakmaya bağlılık temiz bir tıraşla başlar. Tıraş olduktan sonra cildinizi temiz tutmak oldukça önemlidir. Temiz cilt, kıl köklerinin uzamasına yardımcı olur.

0-2 hafta

Sakal bırakan herkes bu aşamada iyimserdir. Tek problem biraz kepek olabilir. Bu aşamada cildinizi nemli ve temiz tutmak önemlidir.

2-8 hafta

İçinizdeki kötümser, bu aşamada, temiz traşlı olmanın o kadar da kötü olmadığını düşünecek. Sakalınız o kadar da harika görünmeyebilir ve kaşıntılı ve muhtemelen dökülüyor olabilir. Her gün iyice nemlendirdiğinizden emin olun. Tıraş olmayı veya düzeltmeyi düşünmeyin, çünkü muhtemelen daha kötü görünecektir.

8-16 hafta

Tebrikler, sakalınız nihayet doğdu! Toplam uzunluk arttıkça boşluklar dolmaya başlayacaktır. Düzenli olarak bir nemlendirici veya yağ kullanıyorsanız sakalınızın sağlıklı ve canlı olması gerekir. Artık ister evde ister berberinizde sakalınızı düzeltmeye ve şekillendirmeye başlayabilirsiniz.

16-30 hafta

Sakalınız şekillendi ve çevrenizdekiler tarafından beğenilmeye başlayacak. Bu aşamada sakalı besleyen ve koruyan ancak genç yaştaki sakallar için biraz ağır olan bir sakal balsamı kullanmayı düşünebilirsiniz.

30+ hafta

Sakalınız artık tamamen şekillendi ve harika. Bu aşamada, bir rutin hala önemlidir, bu nedenle sakalı mümkün olduğunca nemlendirdiğinizden emin olun. Sakal yağı/balsamını temizleme, dolaşıklık giderme, şekillendirme ve uygulama konusunda size yardımcı olması için günde bir kez bir tarak yardımıyla sakalınızda kullanın.

Bazı erkekler geç dönemde büyüme yaşayabilir, ancak en önemlisi kendi sakalınızı olduğu gibi kabul etmek ve ondan en iyi şekilde yararlanmaktır. Hedeflerinizi gerçekçi olanın etrafında belirleyin.

Başınızın şeklini değerlendirmek ve geometrinizi güzelleştiren bir sakal stili hedeflemek önemlidir. Uzun, dar bir yüzünüz varsa (dikdörtgen şekilli), o zaman uzun bir sakal bırakmayın, yoksa bu uzunluğu olumsuz şekilde vurgular. Bunun yerine, yanaklarda daha fazla büyüyen ve altında daha az hacim olan bir sakalı hedefleyin.

Yüzünüz dairesel veya kare şeklindeyse, yanlarda hafif, altta daha dolgun tutun. Bir genişlik ve uzunluk dengesi oluşturmak için elinizden geleni yapın (mükemmel bir denge değil, kesinlikle çok orantısız bir dengesizlik de değil). Yüzünüz doğal olarak oval bir şekle sahipse, muhtemelen hemen hemen her sakal şeklini deneyebilirsiniz. Ayrıca, daha kısa bir stil istiyorsanız ve yüz şekli değerlendirme alanına hiç girmiyorsanız, bıyık ve sakalınızın biraz zıt bir uzunluğunu düşünün. Belki daha ağır bir bıyık ve daha kısa sakal, en iyi stilinizi ortaya çıkarabilir ya da belki tam tersi.

SAKAL BÜYÜTMEK İÇİN DİYET

Sakalınızı doğal olarak nasıl daha hızlı uzatacağınızı merak ediyorsanız, ne yediğinize yakından bakın.

Tıpkı doğru kas büyümesi için doğru beslenmenin gerekliliği gibi, sakal büyümesini hızlandırmak için dengeli bir diyet şarttır. Peki hangi yiyecekler hızlı bir şekilde sağlıklı bir sakal bırakmanıza yardımcı olur?

Protein

'Tam proteinleri' duydunuz veya zaten yediniz mi? Proteinler, sakalınızın ihtiyaç duyduğu harika besinler sağlar. 'Tam proteinleri' duymadınız mı? Merak etmeyin, kırmızı et, tavuk, yumurta ve balık yeni yemek arkadaşlarınız olacak. Bu yiyecekler, büyüyen bir sakalın ihtiyaç duyduğu tüm iyi şeyleri içerir.

Meyve ve sebzeler

Sakal kılı, vücutta doğru besinler olmadan büyüyemez ve onları elde etmek için dengeli bir diyetle birlikte meyve ve sebzeleri yememiz gerekir. Sakallar için en iyileri portakal, kuru üzüm, patates, lahana ve ıspanaktır.

Takviyeler

B5, C, E vitamini, biotin, inositol ve niasin saç büyümesini destekler. Bununla birlikte, saç veya sakal uzamasını teşvik etmelerine rağmen, büyümeyi sağlamadıklarının farkında olun. Genetik burada en önemli faktördür.

YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİKLERİ

Sağlıklı bir yaşam tarzı yaşamak zihin, beden, ruh için faydalıdır ve sakal uzamasını da destekler. Sakal büyümesi büyük ölçüde genetiğinize bağlı olsa da, sahip olduğunuz yüz kıllarını iyileştirmek ve büyümeye teşvik etmek için yapabileceğiniz bazı şeyler vardır.

Egzersiz ile stresi azaltın

Sakallar rahat olduğunuzda daha hızlı büyür. İyi bir rahatlama yöntemi, ister yürüyüşe çıkmak, ister spor salonuna gitmek olsun, günde bir kez egzersiz yapmaktır.

Kronik stres büyümeyi potansiyel olarak yavaşlatabilir çünkü foliküllerin yeni saç tellerinin üretimini durduran dinlenme sürecini tetikleyebilir. Rahatlamanıza ve tetikleyicilerinizi tanımlamanıza ve bunlarla başa çıkmanıza yardımcı olacak aktiviteler yaparak stresi yönetin.

İyi uyuyun

Uyku, hasarlı cilt hücrelerini onarmaya yardımcı olur ve sakal büyümesini destekler.

Sigara ve alkolü bırakın

Sigara ve alkol tüketimini mümkünse tamamen ortadan kaldırarak, meyve ve su tüketimini artırın.

Yüzünüzü yıkayın

Sakalda kir ve mikroplar birikebilir ve cildinizi tahriş edebilir, bu nedenle yüzünüzü ve sakalınızı her gün nazik bir temizleyiciyle yıkayın.

Yüzünüze dokunmayın

Ellerinizden kir ve mikropların yayılmasını önlemek için sakalınıza dokunmaktan ve okşamaktan kaçının.

Topikal kremler ve yağlar kullanın

Cildin tahriş olmasını önlemek için tıraştan önce bir tıraş yağı, krem ​​veya jel kullanın.

Nemlendirin

Sakalınızı korumak ve sakalın altındaki kuru, pul pul cildi önlemek için yıkadıktan veya tıraş olduktan hemen sonra bir nemlendirici uygulayın.

Güneş kremi sürün

Kirli sakal aşamasında cildinizi ultraviyole ışınlarından korumak için SPF 30 veya daha yüksek bir nemlendirici kullanın.

Elinizin altında bir tarak bulundurun

Sakalınızı çözmek ve şekillendirmek için bir sakal tarağı kullanın. Ayrıca nemlendiriciyi eşit şekilde yaymak için veya makasla düzeltirken sakalınızı taramak için de kullanabilirsiniz.

Sakal büyümesinin en büyük faktörlerinden biri genetiktir, ancak testosteron seviyeleri, diyet, egzersiz ve stres seviyeleri de onu etkileyebilir. Sakal kılı ayda yaklaşık 1-1,5 cm uzar ve temiz traşlı bir yüzden, tam bir sakal bırakmak yaklaşık iki ila dört ay sürer. Tıraş olmak genellikle sakal kıllarının kalınlaşmasına neden olmaz, ancak sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürerek sakalın uzamasını teşvik edebilirsiniz.

Sakal bölgesini temizlemek ve nemlendirmek gibi uygun bakım, sağlıklı görünen bir sakala sahip olmak için önemlidir.