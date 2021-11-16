Daha sık bal kabağı yemek için 8 bilimsel neden

Daha sık bal kabağı yemek için 8 bilimsel neden

Pek çok besleyici faydasına ek olarak, tuzlu ve tatlı yemeklere ve düşük kalorisiyle diyet tariflerine rahatlıkla eklenebilen bal kabağı, sonbahar ve kış aylarının yıldızı olarak ön plana çıkıyor.

Bal kabağı en çok sonbahar ve kış aylarında tüketilse de yaz çeşitleri de olduğu için yıl boyunca bulunabilmektedir. Yılın zamanına bağlı olarak yetiştirilen çok çeşitli balkabağı vardır.

Yaz aylarında kabaklar, yumuşak tohumlu hafif, ince bir kabuğa sahiptir. Kışın ise bal kabağı daha tatlı ve daha kurudur, bu nedenle daha düşük su içeriğine ve kalın bir kabuğa sahiptir. Daha uzun süre korunabilirler.

Kabak pişirmenin birçok yolu vardır. Çorbalar, tatlılar yapılır, suyu sıkılır, pişirilir, kızartılır, haşlanır, salatalara eklenir. Bazı özellikle tatlı ve sulu kabak çeşitleri çiğ olarak yenebilir.

BAL KABAĞININ BESİN İÇERİĞİ

Bal kabağı besin içeriği açısından zengindir. Bu sebze, A vitamini ve öncüsü karoten içeriğinde rekor sahiplerinden biridir. Ayrıca bal kabağı bol miktarda C vitamini içerir ve hemen hemen tüm B vitaminlerini bulundurur. Bütün bunlar onu cilt, göz ve kardiyovasküler sistem için faydalı bir ürün yapar. Bazı araştırmalar, bal kabağının diyabet için de faydalı olabileceğini göstermektedir.

Kabak, çekincesiz sağlıklı bir gıda ürünü olarak adlandırılabilir. Faydalı özellikleri, karbonhidratların, antioksidanların, vitaminlerin, minerallerin ve proteinlerin emilimini yavaşlatan yüksek lif içeriğinden kaynaklanmaktadır. İçinde neredeyse hiç yağ ve nişasta yoktur.

100 gr balkabağının besin içeriği:

Kalori: 20 - 40 kcal

Karbonhidrat: 5 - 20 gr

Protein: 1 gr

Lif: 3.5 gr

Önerilen günlük alımın yüzdesine göre vitamin ve mineral içeriği:

A vitamini: Yüzde 225

C vitamini: Yüzde 25

E vitamini: Yüzde 7

B1 vitamini: Yüzde 5

B3 vitamini: Yüzde 5

B6 vitamini: Yüzde 7

B9 vitamini: Yüzde 5

Magnezyum: Yüzde 7

Potasyum: Yüzde 8

Manganez: Yüzde 9

BAL KABAĞININ 8 FAYDASI

İşte bal kabağının bilimsel olarak kanıtlanmış öne çıkan 8 faydası:

Vitaminler ve Antioksidanlar Açısından Zengindir

Bal kabağı geçmiş yüzyıllarda insanları sadece açlıktan değil, aynı zamanda C vitamini eksikliğine bağlı iskorbüt hastalığından ve A vitamini eksikliğinin neden olabileceği görme hastalıklarından da kurtardı.

A vitamini normal görme ve cilt sağlığı için gereklidir. Ayrıca hamile ve emzikli kadınların ihtiyacı vardır. A vitamininin ana bitki kaynağı olan ve tüketildiğinde dönüştürüldüğü karoten, adını havuçtan alır. Ancak, bir balkabağı, yaklaşık 5 kat daha fazla karoten içerir.

C vitaminine vücudumuzun birçok sistemi tarafından ihtiyaç duyulmaktadır. Bağışıklık sistemini güçlendirir, cildi güneş ışınlarından korur, kalbe ve kan damarlarına iyi gelir, demirin emilmesine yardımcı olur.

Ayrıca her iki vitamin de vücudumuzu erken yaşlanmaya karşı koruyan güçlü antioksidanlardır.

Kalbin Çalışmasını Normalleştirir

Bal kabağındaki lif, potasyum ve C vitamini, kardiyovasküler sağlığı destekler.

Kalbinize ve kan damarlarınıza iyi bakmak için sodyum seviyelerini kontrol etmek önemlidir. Çoğunlukla tuz şeklinde aldığımız bu mineral tansiyonu yükseltir. Buna karşın araştırmalar, tansiyonun yeterli potasyum tüketimi ile düşürülebileceğini gösteriyor. Bal kabağı, bu mineral bakımından yüksek olan uygun fiyatlı bir besindir.

Göz Sağlığını Korur

ABD Ulusal Göz Enstitüsü'ndeki araştırmacılar tarafından 2019 yılında yapılan bir deney, kabakta bol miktarda bulunan E vitamini, C vitamini ve karoten bileşiminin göz sağlığını desteklediğini ve yaşa bağlı bir hastalık olan ve ciddi bozulma veya görme kaybına kadar gidebilen makula dejenerasyonu riskini önemli ölçüde azalttığını gösterdi.

Kabak, gözleri UV ışınlarından ve dejeneratif hastalıklardan koruyan lutein ve zeaksantin içerir. Bu maddelerin balkabağından daha iyi emilebilmesi için, örneğin zeytinyağı gibi bitkisel yağlarla yenilmesi gerekir.

Cilt Sağlığını İyileştirir

Bal kabağının içerdiği faydalı maddeler cildi korur. Beta karoten doğal bir güneş kremi olarak anılır, ultraviyole ışığı emer ve doku hasarını azaltır. C vitamini, cildimizi sıkı, elastik ve güçlü yapan bir madde olan kolajen üretiminde yer alır.

Diyabet Kontrolüne Yardımcı Olabilir

Bir grup Çinli doktor tarafından 2019 yılında yapılan bir araştırma, bitki özlerinin (bal kabağı polisakkaritleri) farelerde kan şekeri düzeylerini düşürdüğünü gösterdi. Çalışma insanları kapsamadı, ancak bu maddelerin tip 2 diyabetli kişilerde hastalık yükünü azaltma potansiyelini ortaya koydu. Ayrıca yüksek lif içeriği sayesinde bal kabağı, diyabetliler için oldukça ideal bir besin grubunda sayılabilir.

Hamilelik Sırasında Faydalıdır

Bal kabağı yemekleri hamile kadınlara güvenle önerilebilir. Vücutta birçok işlevin yerine getirilmesine yardımcı olan önemli miktarda folik asit içerir. Bu, hematopoezin işlevi ve özellikle gebeliğin planlama aşamasında önemli olan DNA'nın korunması ve trombüs oluşumunun önlenmesinde çok önemlidir. Folik asit fetüsün normal gelişimine de katkıda bulunur.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

Bal kabakları vücudun savunmasını güçlendiren besinler açısından zengindir. Her şeyden önce, rekor beta karoten içeriği bağışıklık için çok önemlidir. A vitaminine dönüştürüldüğünde çeşitli enfeksiyonlar, virüsler ve bakterilerle savaşan beyaz kan hücrelerinin oluşumunda rol oynar. Ek olarak, bu vitamin bazı aşılara karşı antikor yanıtını iyileştirebilir. Ayrıca bağışıklık sisteminin güçlendirilmesini ve iyileşmeyi hızlandırır.

Kabak çekirdeğinde bulunan çinko ise doğal bir bağışıklık artırıcıdır. Eksikliği ile lökosit üretimi yavaşlar ve vücudun enfeksiyonlara duyarlılığı artar. Bal kabağının zengin olduğu bağışıklık uyarıcı etkiye sahip diğer faydalı maddeler E vitamini, demir ve folik asittir.

Kilo Kontrolüne Yardımcı Olur

Bal kabağı kilosuna dikkat edenler için idealdir. Besin değeri yüksek olmasına rağmen kalorisi düşüktür. Balkabağının yüzde 90'ı sudur, bu sayede 100 gr sebze sadece 22 kcal içerir. Ayrıca kabak, tok hissetmenizi sağlayan ve yediğiniz yiyecek miktarını azaltan bir lif kaynağıdır. Ayrıca, yağların parçalanmasını hızlandıran ve vücudun dayanıklılığını artıran bir madde olan karnitin içerir. Bu nedenle bal kabağı yemekleri birçok diyetin temelini oluşturur. En önemli şey onları doğru şekilde pişirmektir. Örneğin, bal kabağı latte veya bal kabağı turtası, taze bal kabağı suyu veya pişmiş bal kabağından daha az faydalıdır. Tat vermek için şeker yerine tarçın, biraz Hindistan cevizi, badem ve bal kullanabilirsiniz.