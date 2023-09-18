Daha üstü yok! Cinsel gücü 109 yapıyor! İstiridyenin organlara etkisi açıklandı... Lüks bir deniz ürünü olan istiridye, düzenli tüketildiğinde cinsellik başta olmak üzere sağlığa inanılmaz faydalar sağlıyor.

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İstiridye tüketmek, Türk damak tadına pek uygun olmasa da dünyada oldukça popülerdir.

Üst kabuğu açtıktan sonra içindeki etli bölümünü üstüne limon sıkarak midye gibi tüketilebilen istiridye, daha dolgundur.

İstiridyenin sağlığa faydaları ise duyanları şaşırtacak cinsten!

İçeriğindeki çinko sayesinde, derman olmadığı dert yok diyebiliriz.

istiridye, cinsel gücü 'oyunlarda son seviye' olarak bilinen ve 109 sayısıyla ifade edilen seviyeye kadar çıkarabilecek afrodizyak etkisi yaratıyor.

İstiridyenin cinselliğe fayda sağlayabileceği iddiaları, içeriğinde bulunan bazı besin maddelerine dayanmaktadır.

Çinko deposu

İstiridyeler, çinko minerali bakımından zengindir. Çinko, cinsel hormonların üretiminde ve cinsel sağlığın korunmasında önemli bir rol oynar.

Çinko eksikliği cinsel isteği azaltabilir, bu nedenle çinko içeren gıdaların tüketilmesi cinsel sağlık için önemli olabilir.

Amino asit kaynağı

İstiridyeler, arginin ve taurin gibi amino asitleri içerir. Bu amino asitler, damarları genişletmeye yardımcı olabilir ve kan akışını artırabilir. Bu, cinsel işlevi artırabilecek bir etki yaratabilir.

Psikolojik etkisi

Bazı insanlar için afrodizyak olarak kabul edilen istiridyeler, kişinin cinsel dürtü ve isteğini artırabileceğine inandıkları için psikolojik olarak cinselliği teşvik edebilir.