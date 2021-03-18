Daha uzun ve güçlü saçlar için: Pirinç Suyu

Daha uzun ve güçlü saçlar için: Pirinç Suyu

Saç büyümesini uyaran ve saçın güçlenmesine iyi gelen birçok vitamin ve mineral içeren pirinç suyunu haftada 1-2 kez uygulayarak kısa sürede sonuç almak mümkün.

Pirinç suyu yüzyıllardır birçok Asya ülkesinde saç ve cilt bakımı için kullanılmıştır. Örneğin, Japon saray hanımları, tabanlarına kadar uzanan saçlarının bakımını pirinç suyu ile yapardı. Pirinç suyu, egzama gibi cilt problemleri için de kullanılmaktaydı.

Peki, pirinç suyu saçınızın görünümünü ve sağlığını gerçekten iyileştirebilir mi? Pirinç suyu, saç büyümesi için gerekli olan ve saçınızın görünümünü ve hissini iyileştirmeye yardımcı olabilecek vitamin ve minerallerle doludur. Pirinç suyunda bulunan besinler saç köklerini güçlendirmeye, saç yoğunluğunu artırmaya ve sağlıklı ve parlak görünmesine yardımcı olur.

İşte tüm saç tiplerinde kullanılabilen pirinç suyunun saçlar için faydaları ve nasıl kullanabileceğiniz hakkında bilmeniz gerekenler.

PİRİNÇ SUYUNDA SAÇLARA İYİ GELEN BESİNLER

Pirinç suyu saç sağlığı ve büyümesi için faydalı olan birçok antioksidan ve vitamin içerir. Pirinç suyunda bulunan ve saçınıza fayda sağlayabilecek bazı besinler folik avid, niasin, magnezyum ve inositoldür.

Folik asit (B9 vitamini), niasin (B3 vitamini) ve selenyum, hücre yenilenmesi ve kafa derisinin ve saç folikülünün genel sağlığı için önemlidir. Saç uzamasını uyarır ve saçın güçlenmesine ve kalınlaşmasına yardımcı olurlar.

Niasin (B3 vitamini) ve allantoin, saç folikülünün gücünü ve elastikiyetini artırır ve kafa derisindeki kan akışını artırarak iltihabı azaltır.

Magnezyum, saçta biriken kalsiyumu sert sudan çözer ve saç köklerini canlandırır.

İnositol (B8 vitamini) meyveler, kuruyemişler, fasulye ve tahıllar gibi birçok gıdada bulunur. Vücudunuz ayrıca kendi inositolünü yapmak için karbonhidratları kullanır. Bu besin maddesi saç elastikiyetini artırarak saçı güçlendirir. 15 katılımcıyla yapılan küçük bir 2012 çalışması, 180 gün boyunca inositol takviyesi almanın saç büyümesini uyarmaya ve incelmeyi azaltmaya yardımcı olduğunu buldu.

Pirinç suyu, kafa derinizin kurumasına ve saç köklerinizin zarar görmesine neden olabilecek stres, sağlık sorunları ve boyalar gibi kimyasal ürünlerin neden olduğu zararların bir kısmını gidermeye yardımcı olabilir.

SAÇLAR İÇİN PİRİNÇ SUYU YAPIMI

Pirinci durulayın: Herhangi bir kir veya yabancu maddeden kurtulmak için pirinci yıkayın. Her tür pirinci kullanabilirsiniz, ancak organik olmayan bir çeşidi kullanıyorsanız, pestisitlerden kurtulmak için birkaç kez daha durulayın.

Fermente edin: Fermente edilmemiş pirinç suyunu da kullanabilirsiniz ancak, fermente edilmiş türü daha güçlüdür. Çünkü fermantasyon işlemi pirinçteki tüm besinleri, antioksidanları ve mineralleri içeren pitaria adlı bir yan ürün ortaya çıkarır. Bir bardak pirinç ve iki ila üç bardak su kullanın. Pirinç suyunu fermente etmek için bir gün bekletin. Fermente pirinç suyu 24 saat sonra soğutulmalı ve üç gün içinde kullanılmalı veya atılmalıdır.

Doğal kokular ekleyin: Fermente pirinç suyunun güçlü bir kokusu vardır. İsterseniz, daha iyi bir koku vermesi için pirinç suyuna birkaç damla esansiyel yağ veya biraz bitki çayı ekleyebilirsiniz. Ayrıca portakal veya limon kabuğu da ekleyebilirsiniz.

Saçınıza uygulayın: Tercihinize bağlı olarak şampuan yerine veya saçınızı yıkadıktan sonra pirinç suyu kullanabilirsiniz. Kullanmadan önce süzün. Saç derinize dökmeye ve masaj yapmaya başlayın, ardından saçınızın geri kalanına da dökün. 30 dakikaya kadar dinlendirdikten sonra suyla durulayın.

Haftada bir veya iki kez kullanın: Haftada bir veya iki kez kullanabilirsiniz. Bazı insanlar birkaç kullanımdan sonra saçlarında bir miktar değişiklik görebilirken, saç gücü ve uzunluğundaki herhangi bir gerçek farklılık daha kademeli olacaktır.

PİRİNÇ SUYU SAÇLARA ZARAR VERİR Mİ?

Düşük gözenekliliğe sahip saçlarda pirinç suyunun kullanılıp kullanılamayacağı konusunda bazı tartışmalar vardır. Gözeneklilik, saçınızın ne kadar nem emebileceğini ifade eder. Aşağıdaki durumlarda düşük gözeneklilik olabilir:

- Saçınız genellikle duşta çok fazla su veya saç kremi emmez, bu nedenle yıkamak daha uzun sürer çünkü düzgün bir şekilde ıslanması daha uzun sürer

- Saçınız yabancı ürün oluşumuna meyillidir

- Saçınız dibe batmadan önce birkaç dakika oda sıcaklığında bir bardak suyun üstünde yüzer

Düşük gözenekli saçlara sahip olduğunuz için pirinç suyunun size uygun olmayacağını düşünüyorsanız, önce küçük bir yama üzerinde deneyebilir ve nasıl hissettiğinizi görebilirsiniz. Testten sonra saçınız daha kıvırcık oluyorsa, saçınızda pirinç suyu kullanmaktan kaçının.

Pirinç suyunun saça uygulanmasının bir ev ilacı olduğunu ve çoğu ev ilaçları gibi, bazı insanlara yardımcı olabileceğini ve bazılarına da yaramayabileceğini unutmamak önemlidir.

Araştırma ne diyor: Pirinç suyunun saç için faydalı olabileceğini gösteren bazı kanıtlar vardır. Örneğin, 2017 yılında yapılan bir araştırma, pirinç kepeği mineral özünün saç büyümesini uyardığını ve saç dökülmesini önlemeye yardımcı olduğunu buldu. Ancak, bu alanda çok fazla araştırma yapılmamıştır ve çalışmalar umut vaat ederken, bu uygulamanın etkinliği hakkında daha fazla kanıt gereklidir.

Pirinç suyunun saçınıza uygun olmadığını düşünüyorsanız, kullanmayı bırakmalısınız.