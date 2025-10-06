Damağınıza bir parça kaya tuzu koyun ve ne olduğuna bakın...

"Damağa kaya tuzu koymak" ilk başta ilginç gelse de, dünyada oldukça popüler bir yöntem olma yolunda ilerliyor.

Son olarak Japon doktorlar tarafından yapılan bir araştırma, damağa kaya tuzu koymanın inanılmaz faydalarını ortaya koydu.

Bu şaşırtan yöntemin ne işe yaradığını duyan, hemen deniyor.

KAYA TUZU NEDİR

Kaya tuzu, yer kabuğunda doğal olarak oluşmuş, işlenmemiş ve saf mineral açısından zengin bir tuz türüdür.

Genellikle taş ocaklarından çıkarılır ve rafine edilmemiş olması sayesinde sodyumun yanı sıra kalsiyum, potasyum, magnezyum, demir gibi mineraller içerir.

AĞIZDA TUTMANIN FAYDALARI

Tuzun damağa temas etmesi, tükürük üretimini artırarak sindirime yardımcı oluyor. Tükürükteki minerallerin artması, diş çürümesini ve ağız kokusunu azaltıyor. Damağa temas eden tuz, vücudu uyarıyor ve enerji üretimine katkı sağlıyor.

Bu yöntemin en güzel yanı ise oldukça basit ve doğal olması.

Günde birkaç kez kısa süreyle damakta kaya tuzu tutmak, özellikle sindirim ve ağız sağlığı açısından fark yaratıyor.