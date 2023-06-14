Damar otu faydaları nelerdir? İnanılmaz faydaları var! Damar otu çayı tarifi... İlaçların içeriğinde de sıkça yer alan damat otu, sağlığa inanılmaz faydalarıyla şaşırtıyor. Peki, damar otu nedir ve ne işe yarar? İşte damar otunun faydaları...

Adı nedeniyle oldukça dikkat çeken "damar otu", diğer bir adıyla "sinir otu" olarak da geçiyor. Alternatif tıbbın gözdesi olan damar otu, adı gibi damarlara çok iyi geliyor. Damar otu kullanmak isteyenler, faydaları ve tüketim şeklini merak ediyor. Damar otunun insan sağlığına ciddi olumlu etkileri bulunuyor. Vücudun sistemini pozitif yönde değiştiren damar otu, düzenli olarak tüketilirse ilaçlardan kurtulmayı sağlıyor. Peki, damar otunun faydaları nelerdir? Damar otu nasıl tüketilir? Damar otu ne işe yarar? İşte iyi geldiği hastalıklar... Damar otu faydaları: Damar otu tam bir kolestrol dostudur. Damar otunun içerdiği lifler, kolestrolü dengelemeye yarar. Müshil etkisi vardır. Kabızlık, bağırsak tembelliği ve hemoroid gibi sorunların çözümünde etkilidir. Ezilip sürüldüğü takdirde yara ve çıbanlara iyi gelir. Kanı pıhtılaştırma özelliği olduğundan kanamaların önüne geçmesi için kullanılır. Öksürüğe iyi gelir ve şiddetli öksürüklerin azalmasına yardımcı olur. İdrar söktürücü özelliği ile böbrek sağlığını korur. Damar otu çayı: 1 su bardağı suyun içerisine 1 tatlı kaşığı ince kıyılmış damar otunu ekleyin. Karışımı 2 dakika kaynatın. Ardından ocağın altını kapatın ve 10 dakika demlenmeye bırakın. Demlendikten sonra süzerek tüketebilirsiniz.