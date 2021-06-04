Damarları temizleyen 10 besin

Dolaşım problemlerini önlemek için kanı temizlemeye ve kolesterolü uzak tutmaya yardımcı olan gıdaları listeledik.

Son yıllarda kolesterol ve trigliserit sorunu yaşayanların sayısı arttı. Sağlık uzmanlarının bu soruna sık sık dikkat çekmesine rağmen, yemek yiyerek damarları temizlemekten çok tıkanıklıklara neden olduğunu görmezden gelenlerin sayısı bir hayli fazla.

Asıl en endişe verici şey ise, damar sağlığı için kötü olan besinlerin tüketilmesinin bir yaşam tarzı haline getirmektir. Bu tür yanlış beslenme, ne yazık ki ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Ve özellikle kalp-damar hastalıkları başlangıçta sessiz hastalıklar olsalar da, zamanla hayati fonksiyonları tehlikeye sokarlar. Ancak, beslenme düzenindeki bazı değişiklikler damarları tıkayan atıkların uzaklaştırılmasına yardımcı olabilir.

Diyet; düzenli egzersiz ve sigara gibi riskli alışkanlıkların terk edilmesi ile birlikte yüksek kolesterolü kontrol etmede temel bir faktördür. Kalp ve damar sağlığı için doymuş yağ ve trans yağ tüketiminden kaçınmak önemlidir, ancak kolesterolü düşürmeye ve damarları temizlemeye yardımcı olan bir takım yiyecekler de vardır.

İşte damarları ve atardamarları temizlemeye yardımcı olan 10 besin.

SARIMSAK

Sarımsak, hem gastronomide hem de alternatif tıpta en çok kullanılan çeşnilerden biridir. İçeriğindeki, allisin olarak bilinen bir antioksidan madde sayesinde oldukça büyük faydaları olduğu bilinmektedir. Araştırmalara göre, serbest radikallerin ve yüksek kolesterolün neden olduğu hasarla savaşır. Bu kükürt bileşikleri, damar tıkanıklığının ana nedeni olarak kabul edilen kötü kolesterol (LDL) seviyelerini düşürebilir. Ayrıca kalp ve damar sağlığına fayda sağlayan vitaminler, mineraller, lif ve farklı birçok bileşen açısından da zengindir.

KUŞKONMAZ

Kuşkonmaz, kötü kolesterol olarak da bilinen düşük yoğunluklu lipoproteini (LDL) düşürme özellikleriyle bilinen bir besindir. Onları vücuttan atmak için safra asitlerine bağlanır, bu da LDL'nin damarlarda birikmesini önler. Kuşkonmaz ayrıca lif, antioksidanlar, A, C, E, K ve B vitaminleri ve demir, potasyum ve magnezyum gibi sağlığı destekleyen birçok besin sağlar.

YULAF

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, günlük yulaf tüketimi kalp sağlığını korumak ve iyileştirmek için en iyi alışkanlıklardan biridir. Bu yiyecek kompleks karbonhidratlara sahiptir ve ağırlığının yedi katına kadar su emebilir. Doğal bir çözünür ve çözünmez lif kaynağı olduğundan, alımı kolesterolün damar duvarlarına yapışma yeteneğini azaltır. Ve yulaf tüketenlerin, aşırı kilolu ve obez olma ihtimalinin daha düşük olduğu çeşitli araştırmalarda gösterilmiştir.

ACI BİBER

Acı biberin içerdiği güçlü bir antioksidan olan kapsaisin, kötü kolesterolün damarlarda oksitlenmesini önler. Düzenli alımı kan dolaşımını iyileştirir, tromboz riskini azaltır ve yüksek tansiyonu engeller. Obezitesi olan veya kalp krizi ve felç riski olan hastalarda önerilir.

LİMON

C vitamininin en iyi doğal kaynaklarından biridir. araştırmalara göre limon, yüksek tansiyonu ve iltihabı azaltan antioksidan bir besindir. İçeriğindeki uçucu yağlar, antioksidanlar ve vitaminler sayesinde damar ve atardamarların temizlenmesine, içlerinde biriken fazla lipidlerin atılmasına yardımcı olur.

NAR

Nardaki fitokimyasallar güçlü antioksidanlardır. Dolaşım sistemini yağların oksidasyonundan korurlar. Araştırmalara göre, düzenli tüketimi damarlarda plak birikimini ve kan pıhtılarının oluşumunu azaltır. Nar ayrıca, kanın uygun basınçta kalmasını sağlamak için kandaki nitrik oksit üretimini uyarır.

KETEN TOHUMU

Keten tohumu, besleyici özellikleri çok faydalı olduğu için "süper gıdalar" arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Araştırmalara göre, esansiyel yağ asitleri, antioksidanlar, proteinler ve iltihabı azaltan ve kalp sağlığını iyileştiren diğer sağlıklı bileşiklere sahiptirler. Damarları plak ve lipidlerden arındırmaya yardımcı olan mükemmel bir alfa-linolenik asit (ALA) kaynağıdır. Ek olarak, içeriğindeki lif, kötü kolesterol parçacıklarına bağlanarak yok edilmelerini kolaylaştırır.

ZEYTİNYAĞI

Sızma zeytinyağının günlük kullanımı, özellikle yüksek kolesterolünüz varsa, kalp sağlığını iyileştirmenin harika bir yoludur. Zeytinyağı sağlıklı bir yağdır ve diğer bitkisel yağlara kıyasla oksitlenme olasılığı daha düşüktür.

AVOKADO

Serbest radikallerle savaşan yüksek yağ asitleri ve antioksidan içeriği ile öne çıkan avokadonun günde sadece bir parça tüketilmesi ile vücuttaki lipid seviyelerini düşürdüğü bilinmektedir. Ek olarak, metabolizmayı iyileştirir ve ateroskleroz ve diğer kalp sorunları riskini önemli ölçüde azaltır. Bu, çeşitli çalışmalar ile doğrulanmıştır.

DOMATES

Domates, kolesterol seviyelerini ve damar duvarlarında biriken plakları azaltan güçlü antioksidanlara sahiptir. Tüm faydalarından maksimum düzeyde yararlanabilmek için salatalarda veya meyve sularında çiğ olarak tüketilmesi önerilir. Ancak antioksidanlarından biri olan likopen, pişmiş olarak tüketilince potansiyelini artırır.