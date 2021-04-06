DASH diyeti nedir? DASH diyeti nasıl yapılır, hangi besinler tüketilir?

DASH diyeti nedir? DASH diyeti nasıl yapılır, hangi besinler tüketilir?

Diyetler, kronik rahatsızlık veya kan değerleri gibi durumlara göre değişiklik gösterebilmektedir. DASH diyeti de daha çok yüksek tansiyon hastaları için önerilen bir diyet olarak karşımıza çıkıyor.

Toplumda oldukça sık görülen rahatsızlıklardan biri olan yüksek tansiyon, ciddi bir sağlık sorunudur. Bu nedenle yüksek tansiyon hastası olan kişilerin beslenme şekli büyük önem arz etmektedir.

Tam da bu noktada yüksek tansiyonu olan kişilerin DASH diyeti uygulayabileceğini belirtebiliriz. Tabi ki diyet gibi önem arz eden hususlarda, uzman bir doktora danışmayı ihmal etmemeniz gerektiğinin de altını çizelim.

Peki, DASH diyeti nedir? DASH diyeti nasıl yapılır, hangi besinler tüketilir? İşte DASH diyetinde tüketilecek besinler..

DASH DİYETİ NEDİR, NASIL YAPILIR?

DASH diyeti, kan basıncını düşürmeye yardımcı olan potasyum, kalsiyum, magnezyum gibi minerallerden, protein ve posadan zengin bir diyettir.

Bu diyette; sebze ve meyveler, tam tahıllar, yağsız veya az yağlı süt ürünleri, balık, beyaz et, kuru baklagiller, sert kabuklu yemişler ve bitkisel sıvı yağların tüketilmektedir.

Doymuş yağ ve şeker içeriği yüksek besinlerin tüketiminin sınırlandırıldığı bu diyette, günlük sodyum alımı en fazla 2300 mg'dır. Bunun yanı sıra mümkün mertebe her gün 30-45 dakika düşük veya orta yoğunlukta egzersiz yaparak kilo kaybı ve kan basıncınızda azalma sağlayabilirsiniz.

DASH DİYETİNDE TÜKETİLEN BESİNLER NELERDİR?

Tüketilecek besinlerin miktarı, bireysel özelliklere göre değişeklik gösterebilmektedir. Ancak günlük olarak ortalama tüketmeniz gereken besin miktarları şu şekildedir:

Tam tahıllardan 4-5 porsiyon

Sebze ve meyvelerden 3-4 porsiyo

Yağsız veya az yağlı süt ürünlerinden 2-3 porsiyon

Haftalık olarak ortalama tüketmeniz gereken besin miktarları ise şu şekildedir:

Yağsız et/balık/tavuktan 3 porsiyon

Sert kabuklu kuruyemişler, yağlı tohumlar ve kuru baklagillerden 4-5 porsiyon

TANSİYONU ARTIRAN VE KİLO VERMEYİ ENGELLEYEN BESİNLER NELER?

Tansiyonu yükselten ve kilo vermeyi engelleyen besinler şunlardır:

Yüksek tuz veya sodyum içeren gıdalar: Tuzdaki sodyum, kandaki sıvı dengesine etkilediği için yüksek tansiyona neden olmaktadır. Yemeklere eklediğiniz tuzun miktarını azaltmak yeterli olmayacaktır. Bunun yanı sıra turşu, salam-sosis gibi şarküteri ürünleri, hazır çorbalar, paketli ve işlenmiş gıdalar gibi yüksek miktarda tuz içeren besinlerin tüketiminin de sınırlandırılması gerekmektedir.

Şeker ve şekerli besinler: Şeker ve şekerli besinler, kan basıncına etki etmenin yanı sıra obeziteye de neden olmaktadır.

Trans yağ ve doymuş yağın fazla tüketimi: Paketli ve işlenmiş besinlerin içinde bulunan trans yağlar, kötü kolesterolü artırıp iyi kolesterolü düşürdüğü için hipertansiyon riskini artırmaktadır. Tam yağlı süt ürünleri, krema, tavuk derisi, kırmızı et, tereyağı gibi doymuş yağ içeren gıdaların aşırı tüketimi de kötü kolesterolü yükseltmektedir.

Alkol: Tansiyon veya kilo problemi olanların alkol tüketimini azaltması gerekmektedir.