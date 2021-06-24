Delta Plus varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Delta varyantı ve Delta Plus farkı

Delta Plus varyantı nedir sorusu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarının ardından gündeme geldi. Peki Delta Plus varyantı nedir, belirtileri nelerdir? İşte delta varyantı ve Delta Plus farkı

İlk olarak Hindistan'da ortaya çıkan ve birçok ülkede görülen Delta varyantı adıyla yayılan yeni koronavirüs mutasyonu, tehlike saçmaya devam ediyor. Varyantın tehlike saçması nedeniyle Sinovac ve BioNTech aşılarının koruyuculuğu da tartışma konusu oldu.

Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından Delta Plus varyantı ile ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Delta Plus'ın daha ülkemizde görüldüğünü bilmiyoruz, yani görülmedi." dedi.

Yeni tip koronavirüsün Delta Plus varyantının diğer varyantlara göre daha kolay yayılması ve akciğer hücrelerine daha kolay bağlanması nedeniyle Hindistan, Delta Plus varyantını "endişe varyantı" olarak sınıflandırdı.

Dokuz ülkede görülen 'Delta Plus' varyantı ise dikkat çekti. Peki Delta Plus varyantı nedir, belirtileri nelerdir? İşte, Delta varyantı ve Delta Plus varyantı hakkında bilgiler..

DELTA PLUS NEDİR?

Delta varyantı, ilk olarak Hindistan'da görülmüştür. Delta plus variant virüsü koronavirüsün daha farklı çalışan bir çeşididir.

Hindistan'da görülen Delta mutasyonunun bir alt türü olan Delta Plus, ilk olarak Güney Afrika'da tespit edilen Beta varyantında görülen K417N isimli spike proteinin mutasyonuna sahiptir.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuşan Zoe Covid Semptom Grubu Başkanı Dr Tim Spector, topladıkları verilere göre özellikle mayıs ayından bu yana klasik Covid-19 belirtilerine artık çok daha az rastladıklarını kaydetti.

Delta Plus olarak adlandırılan mutasyonlu varyantın daha bulaşıcı olabileceği uyarısında bulunan Hindistanlı yetkililer, eyaletlere test sayısını artırma çağrısında bulundu.

DELTA VARYANTI NEDİR?

Delta varyantı, TÜSAD Başkanı, İzmir Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu tarafından incelendi.

Delta varyantının etkilerini, Sinovac ve BioNTech aşılarının bu varyanta karşı koruyuculuğunu ele alan Doç. Dr. Kömürcüoğlu, merak edilen soruları cevapladı.

Delta varyantının yeni olmadığını belirten Kömürcüoğlu, ''Biz Delta varyantını aslında Hindistan varyantı olarak biliyoruz ama 1 Haziran itibarıyla Dünya Sağlık Örgütü değişikliğe gitti ve varyant isimlerini Yunan alfabesinden harflerle değiştirdi. İngiliz varyantı Alpha, Güney Afrika varyantı Beta, Brezilya varyantı Gama, Hindistan varyantı ise Delta olarak anılıyor artık. Altında tabii 'ırkçılık' kaygıları yatıyor. Varyantların ilk tespit edildikleri ülkeleri damgalayacak şekilde isimlendirilmesi o ülkelere zarar veriyordu. Bu nedenle düzenleme yapıldı.

Kömürcüoğlu, delta varyantının daha mı bulaşıcı sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

''Başından beri Delta varyantı 'çift mutasyonlu' olarak adlandırılıyor. Yani 2 mutasyonlu virüs birleşiyor (California mutasyonu üzerine spike proteinin yapısını değiştirmesi ile) üçüncü, süper bulaşıcı yeni bir mutasyon oluşuyor. Bu yeni mutasyonun antikordan kaçabilme özelliği var. Hastalığı atlatanlar bu yeni virüs ile yeniden enfekte olabiliyor. Maalesef aynı durum aşılar için de geçerli. Aşı etkinliğinin bu virüs için daha düşük olduğunu gösteren veriler geliyor. Bir araştırmaya göre Delta varyantı Alfa’ya kıyasla yüzde 60 oranında daha bulaşıcı.''





DELTA VARYANTI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bazı bilim insanları, delta varyantında görülen diğer özelliklerle bir araya geldiğinde virüsün bulaşıcılığı artıracağından endişe duyuyor.

Hindistan genelinde hastaları tedavi eden altı farklı doktorun yaptığı açıklamada; delta varyantının belirtileri arasında mide ağrısı, baş ve boğaz ağrısı, bulantı, kusma, ishal, iştahsızlık, yüksek ateş, burun akıntısı, işitme kaybı ve eklem ağrısı yer alıyor.

Gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkıyor. Koronavirüste görmeye alıştığımız tat ve koku almada kayıpların ise daha arkada kaldığı biliniyor.