Delta plus varyantının 3 temel özelliği

Hindistan'da delta varyantının ardından ortaya çıkan yeni koronavirüs delta plus varyantı, Hindistan hükümeti tarafından "endişe verici varyant" olarak sınıflandırıldı.

Endişe verici varyant olarak sınıflandırılan delta plus varyantı, Hindistan'da Maharashtra, Madhya Pradesh ve Kerala dahil olmak üzere üç eyaletde tespit edildi.

Hindistan hükümeti; eyaletleri, varyantın tespit edildiği lokasyonlarda sınırlama önlemleri almaya yönlendirirken, Hindistan Sağlık Bakanlığı yapılan bilgilendirmede, delta plus varyantının ülkedeki 6 bölgede 22 örnekte tespit edildiği açıklandı.

DELTA PLUS VARYANTI NEDİR?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçen ay B.1.617.2 suşunu koronavirüsün 'delta' varyantı olarak sınıflandırmıştı. Şimdi ise, delta varyantı, 'delta plus' veya 'AY.1' varyantı olarak mutasyona uğradı. Raporlara göre, ilk veriler delta plus varyantının monoklonal antikor kokteyl tedavisine karşı direnç belirtileri gösterdiğini gösteriyor. Koronavirüs için bu tedaviye yakın zamanda izin vermilmişti.

Uzmanlar, delta varyantının Hindistan'daki ölümcül ikinci koronavirüs dalgasına önemli bir etki ettiğini düşünüyor. Delta gibi, delta plus varyantı da RNA virüsünün sivri protein bölgesinde mutasyona sahiptir ve bu da onu potansiyel olarak daha bulaşıcı hale getirir.

DELTA PLUS HAKKINDA NE BİLİNİYOR?

Hindistan, yeni delta plus varyantını endişe verici olarak sınıflandırdı, ancak uzmanlara göre daha bulaşıcı mı yoksa ölümcül mü olduğunu bilmek için henüz çok erken.

Times of India gazetesine göre, Hindistan'ın farklı eyaletlerinde 15 ila 20 arasında delta plus varyantı vakası tespit edildi. Yeni Delhi'deki Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi direktörü Dr. Sujeet Singh, aktarılan habere göre, "Şimdilik delta baskın ve en güçlü değişken olmaya devam etse de, yakından izlememiz gerekiyor." dedi.

Bu yeni türün ne zaman ve nasıl ortaya çıktığı konusunda kesin bir tahmin olmasa da, Avrupa'dan Mayıs ayı sonlarında gelmiş olabileceğine inanılıyor.

Uzmanlara göre, bir mutasyon birkaç kriterden en az birini karşıladığını anda, 'endişe verici' hale geliyor. Bu kriterler arasında kolay bulaşma, daha ciddi bir hastalığa neden olma, antikorlar tarafından azaltılmış nötralizasyon veya tedavilerin ve aşıların etkinliğinde bir azalma yer alıyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, AY.1 olarak da bilinen delta plus varyantının daha hızlı yayıldığını, akciğer hücrelerine daha kolay bağlandığını ve virüsü yok etmek için güçlü bir tedavi olduğuna inanılan monoklonal antikor tedavisine potansiyel olarak daha dirençli olduğunu açıkladı.

DELTA PLUS VARYANTININ 3 TEMEL ÖZELLİĞİ

Hindistan Sağlık Bakanlığı, delta plus varyantının üç özelliğini belirledi:

- Artan geçirgenlik

- Akciğer hücrelerinin reseptörlerine daha güçlü bağlanma

- Monoklonal antikor yanıtında potansiyel azalma

Ayrıca Hindistan Sağlık Bakanlığı, varyantın görüldüğü eyaletlere, kalabalıkların ve insanların birbirine karışmasının önlenmesi, yaygın testler, hızlı izleme ve ayrıca aşı kapsamına öncelikli olarak dahil edilmesi de dahil olmak üzere acil kısıtlama önlemleri almalarını tavsiye etti.