Delta varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Koronavirüsün delta varyantı hakkında bilgiler..

Hindistan'da görülen kara mantar kabusundan sonra şimdi de Covid-19 hastalarında olağandışı semptomlar görüldü. Bu semptomlar delta varyantıyla ilişkilendirildi. Peki Delta varyantı nedir?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında dünya aşı ve ilaçlara yoğunlaşmışken Hindistan, ilkbaharda ''B1617'' veya ''delta'' olarak bilinen koronavirüsün yeni mutasyonu ile sarsıldı.

Milyonlarca insanın enfekte olması nedeniyle sağlık altyapısı çökme noktasına gelirken bilim insanları, varyantın ilk kez İngiltere'de tespit edilen alfa varyantından yüzde 50 daha bulaşıcı olduğunu belirtiyor.

Ülkenin ileri gelen doktorları, delta varyantı nedeniyle ülkedeki işitme kaybı, kangren, ishal ve mide rahatsızlıkları vakalarında artış yaşandığını söyledi. Ancak bunun ispatlanması için daha fazla bilimsel araştırmaya ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Peki delta varyantı nedir, belirtileri nelerdir? İşte delta varyantı hakkında bilgiler...

DELTA VARYANTI NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

İşitme bozukluğu, şiddetli mide rahatsızlıkları ve kangrene yol açan kan pıhtıları, tipik olarak koronavirüs hastalarında görülmeyen semptomlar arasında yer alıyor.

Ancak Hindistan'daki doktorlar, bu hastalıkları B1617 veya delta olarak bilinen koronavirüs varyantıyla ilişkilendirdi. İngiltere ve İskoçya'daki çalışmalar da şu anda Birleşik Krallık’ta baskın olan varyantın hastaneye yatış riskini artırdığını gösterdi.

SON 6 AYDA 60'DAN FAZLA ÜLKEYE YAYILDI

Bloomberg'te yer alan habere göre, delta varyantı son altı ayda Türkiye de dahil olmak üzere 60'tan fazla ülkeye yayıldı ve Avustralya'dan ABD'ye seyahat kısıtlamalarını tetikledi. Singapur, mutasyonun, yerel Covid vakalarının yüzde 95'ini oluşturduğunu tespit etti. Daha yüksek bulaşma oranları ve aşıların etkinliğindeki azalma, mutasyonlu koronavirüsün etkilerini anlamayı özellikle kritik hale getirdi.

Güney Hindistan'ın en büyük şehri Chennai'deki Apollo Hastanesi'nde bulaşıcı hastalık doktoru olan Abdul Ghafur, ''Bu yeni klinik vakaların B.1.617 ile bağlantılı olup olmadığını analiz etmek için daha fazla bilimsel araştırmaya ihtiyacımız var. Şu anda pandeminin ilk dalgasından daha fazla ishalli Covid hastası görüyoruz.'' dedi.

''YENİ DÜŞMAN''

Ghafur, "Geçen yıl yeni düşmanımızı öğrendiğimizi düşündük ama değişti. Corona virüs, ortaya çıkan mutasyonlarıyla çok öngörülemez hale geldi" ifadelerini kullandı.

Hindistan genelinde hastaları tedavi eden altı doktora göre, mide ağrısı, bulantı, kusma, iştahsızlık, işitme kaybı ve eklem ağrısı ülkedeki Covid-19 hastalarının yaşadığı rahatsızlıklar arasında yer alıyor.

Son iki ay içinde Hindistan’ın en büyük hastanelerinden biri olan Seven Hills Hastanesi'nde sekiz hastayı trombotik komplikasyonlar nedeniyle tedavi eden Mumbai kardiyolog Ganesh Manudhane, bazı hastalarda mikro trombüs veya küçük kan pıhtıları geliştirdiğini ve bu durumun etkilenen dokuların ölmesine ve kangren gelişmesine neden olduğunu söyledi.

Manudhane, bu durumda hastaların parmakları ya da bir ayağını kesmek zorunda kaldığını ifade ederek, ''Geçen yılın tamamında üç ile dört vaka gördüm ve şimdi haftada bir hasta kangren oluyor.'' dedi.

ALFA VARYANTINDAN YÜZDE 50 DAHA BULAŞICI

Diğer taraftan Hindistan, geçen yılki 10,3 milyona kıyasla bu yıl şimdiye kadar toplam 18,6 milyon koronavirüs vakası bildirdi. Hükümet tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, delta varyantı ülkenin daha ölümcül ikinci dalgasının "birincil nedeni"ydi. Ayrıca, delta varyantının ilk kez İngiltere’de tepit edilen alfa varyantından yüzde 50 daha bulaşıcı olduğu bildirdi.

Araştırmacılar, daha önce yaptıkları açıklamalarda alfa varyantının, koronavirüsün Wuhan’da tespit edilen orijinal versiyonundan yüzde 40 ile 70 arasında daha bulaşıcı olduğunu belirtmişti.

Bu nedenle vakalardaki artışın, nadir görülen Covid-19 komplikasyonlarının görülme sıklığında bir artışa neden olmuş olmuş olabileceği düşünülüyor. Yine de Manudhane, geçmişte pıhtılaşma ile ilgili sorunları olmayan yaş gruplarındaki hastalarda gördüğü kan pıhtıları karşısında şaşkına döndüğünü söyledi.

İŞİTME KAYBI VE ŞİDDETLİ BADEMCİK İLHTİHABI VAKALARI ARTTI

Bazı Covid hastalarının işitme kaybı, boyun çevresinde şişlik ve şiddetli bademcik iltihabı yaşadığını açıklayan Mumbai'deki King Edward Memorial Hastanesi'nden Kulak Burun Boğaz Cerrahı Hetal Marfatia, ''İkinci dalgada her insan farklı belirtiler gösteriyor.'' dedi.

Haydarabad'daki Yashoda grubu hastanelerde çalışan bir çocuk doktoru olan Chetan Mundada, Hindistan'daki mevcut salgının en endişe verici yönünün virüsün çocuklar da dahil olmak üzere yayılma hızı olduğunu söyledi.

"GENETİK YATKINLIK KAVRAMI YENİDEN TARTIŞMAYA AÇILIR"

Hindistan kaynaklı Delta varyantı ile ilgili çok farklı klinik tablolar tanımlandığını vurgulayan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, "İşitme kaybının tanımlanması çok önemli; çünkü koku kaybı da bu şekilde klinik tabloya dahil oldu ve nörolojik tutulum açısından işitme kaybı daha objektif bir veridir. Koku daha subjektif ve dağılımı çok değişiktir. Örneğin, Uzakdoğu'da koku kaybı daha sık iken; Avrupa ve ABD’de daha nadir görülür. Bunun gibi bir dağılım farklılığı gösterilebilirse; genetik yatkınlık kavramı da yeniden tartışmaya açılır" dedi.

Öte yandan Prof. Dr. Şener, bunun sadece bu tipte virüse bağlı olduğunu söylemek için erken olduğunu söyledi.

"HEPSİ BİRBİRİYLE İLİŞKİLİ"

Prof. Dr. Şener, "Pıhtılaşma bozukluğunun da daha sık olması; bu varyantın daha hızlı çoğalmasıyla ilgili- tıpkı İngiltere varyantlarında olduğu gibi. Virüs hızlı çoğalınca- kandaki miktarı artıyor, damar iltihabı sık oluyor. Yine aynı şekilde kan beyin bariyerini geçişi ve nöronlarda tutulumu daha sık oluyor… Hepsi birbiriyle ilişkili." diye konuştu.