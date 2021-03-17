Demirhindi nedir, faydaları nelerdir? Demirhindi şerbeti nasıl yapılır?

Tamarind veya Hint hurması olarak da bilinen demirhindi, güçlü bir antioksidandır. Asya, Hint, Meksika gibi birçok mutfakta kullanılır ve aynı zamanda meşhur Worcestershire sosunun da hammaddesidir.

Afrika kökenli olan ve keçiboynuzuna çok benzeyen demirhindi, sağlık için oldukça faydalı bir meyvedir.

Özellikle Hindistan ve Mısır'da yetiştirilen ve yaklaşık 20 ile 25 cm boyunda olan demirhindi ağacının çiçekleri, sarı ya da kırmızı renkte salkımlar halinde bulunmaktadır.

Peki, demirhindinin faydaları nelerdir? Demirhindi şerbeti nasıl yapılır?

DEMİRHİNDİ BİTKİSİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Gerçek bir sağlık deposu olarak tanımlanan demirhindinin içeriğinde E, B, C vitaminleri ve diyet lifi bulunmaktadır. Aynı zamanda etkili anti enflamatuar görevi gören bu bitki, potasyum, fosfor, magnezyum, kalsiyum, sodyum, demir, selenyum, bakır gibi mineralleri de barındırmaktadır. Özellikle kışın ve mevsim geçişlerinde bolca tüketilmesi tavsiye edilmektedir.

Ekşi bir tada sahip olan demirhindinin faydaları ise şu şekildedir:

Bir kase demirhindi meyvesi, günlük magnezyum ihtiyacının yüzde 28’ini karşılar.

Antioksidanlar sayesinde serbest radikaller ile savaşarak hücrelerin zarar görmesini engeller.

Bronşit ve göz inflamasyonları için ilaç görevi görür.

Solunum yoluyla bulaşan hastalıklara karşı güçlü bir savunma mekanizması yaratır.

Kötü LDL kolesterol oranlarını düşürür.

Kan basıncını düzenler.

Kalp sağlığını korumada etkilidir.

Sindirim sistemi için oldukça faydalıdır.

Kabızlığa iyi gelir. Eklem ağrıları üzerinde etkilidir.

Gargara olarak kullanıldığında ağız yaralarını iyileştirir.

Midedeki asit salgısını azalttığı için ülsere iyi gelir.

Ciltteki leke ve çillerin rengini açmaya yardımcı olur.

Gut ve eklem iltihaplanmasında rahatlama sağlar.

Susuzluk giderici ve hararet önleyicidir.

DEMİRHİNDİ ŞERBETİ NASIL YAPILIR?

Osmanlı mutfağında en sık kullanılan baharatlardan biri olan demirhindi, özellikle ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan şerbet yapımında kullanılmıştır.

Malzemeler

1 litre su

1 avuç kabukları kırılmış demirhindi

4 tarçın

5-6 karanfil

Kişniş tohumu

Yarım çay bardağı hurma şurubu

Demirhindi Şerbeti Yapılışı: Tüm malzemeleri suyun içine ekleyip kaynatın ve soğumaya bırakın. Soğuyan şerbeti süzün ve buzdolabında dinlendirin.

DEMİRHİNDİ NERELERDE KULLANILIR?

Türkiye'de de aktarlarda ve büyük marketlerde bulunabilen demirhindi meyveleri kurutulduğunda, baharat olarak yemek, salata ve çorbalara eklenebilir. Tadı ekşi olan bu meyve, üzerine şeker eklenerek çiğ olarak da tüketilebilir. Ayrıca reçel ve şerbet yapımında da kullanılır.