Denemeye değer: 7 gün boyunca tarçınlı su içmenin 7 etkisi

Genellikle sütlü tatlılarda kullandığımız tarçın, kan şekeri başta olmak üzere kolestrol, fazla kilo, tansiyon gibi rahatsızlıkların da şifası olabiliyor.

Hem içtiğiniz suyu tatlandırmak, hem de daha sağlıklı hale getirmek için içerisinde tarçın atmayı tercih edebilirsiniz.

Özellikle insülin direnci ve kan şekeri problemi yaşıyor, açlık hissettiğinizde elleriniz titremeye başlıyorsa, tarçınlı su tüketmek sizi bu derstten kurtarabilir.

Öte yandan zayıflamak için de tercih edilen tarçın, az karna sabah akşam tüketilmelidir.

7 gün boyunca düzenli tarçınlı su içmenin faydalarını sıralıyoruz...

1 su bardağı içme suyuna, 1 tatlı kaşığı toz tarçın yada 2-3 çubuk tarçın ile hazırlanan tarçınlı su tarifi, bir cezvede kaynatılmalıdır.

Kaynadıktan sonra ocaktan alınmalı ve biraz ılıdıktan sonra tüketilmelidir.

Tarçınlı su karışımını, sabah aç karna ve yatmadan önce içilmesi gerekmektedir.

Tarçınlı suyu 7 gün boyunca düzenli içtiğinizde kan şekeriniz düzenlenmiş ve zayıflama süreciniz başlamış olur.

Hem metabolizmayı hızlandırması açısından hem de tarçının yağ yakması özelliğinden faydalanarak kilolarınıza hızlı bir şekilde veda edebilirsiniz.

Tarçının, insülin hormonuna duyarlılığı önemli ölçüde artırdığı birçok çalışmada saptanmıştır. Nitekim tarçın insülin direncini önemli ölçüde azaltabilir ve bu önemli hormonun işini yapmasına yardımcı olabilir.

Tarçın, beynin hafıza ile ilgili hipokampus bölümündeki CREB proteininin değerini artırarak hafızayı güçlendiriyor.

İçerdiği biyoaktif bileşenler sayesinde tarçın; vücutta bakteriler, virüsler, mantar ve parazitlerden kaynaklı olarak oluşan enfeksiyonlarla mücadele eder.

Tarçın, baş ağrısı için elementleri içerir ve magnezyum bakımından da oldukça zengindir. Tarçının içerisinde bulunan demir, kalsiyum ve diğer mineraller de migreni ve baş ağrılarını hafifletmeye yardımcı olur.