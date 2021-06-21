Deniz Seki'nin zayıflama sırrı: Buz terapisi nedir, nasıl yapılır?

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarına Photoshop yaptığı iddia edilen Deniz Seki, zayıflama sırrını "Photoshop yok ama buz terapisi var." diyerek açıkladı. Peki buz terapisi nedir, nasıl yapılır?

Son dönemde Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarda formda görüntüsüyle dikkat çeken ünlü şarkıcı Deniz Seki'nin 'Photoshop' yaptığı iddia edilmişti.

Seki, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda, "Photoshop yok ama buz terapisi var." diyerek zayıflama sırrını açıkladı.

Bunun üzerine Gülben Ergen, İrem Derici, Demet Akalın, Gülşah Saraçoğlu gibi ünlü dostları başta olmak üzere birçok kişi, buz terapisi ile zayıflama yollarını araştırmaya başladı.

Peki buz terapisi nedir, nasıl yapılır? İşte buz terapisi ile zayıflama yolları...

BUZ TERAPİSİ NEDİR?

Dönem dönem fazla kilolardan kurtulmak için çeşitli yöntemler ortaya çıkıyor. Buz terapisi de son zamanlarda özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte başvurulan yöntemler arasında yer alıyor.

Hem evde hem de güzellik merkezlerinde uygulanabilen buz terapisinin, zayıflamaya yardımcı olduğu gibi açlık ve acı çekmeye neden olan katı kilo verme rejimlerine de son vereceği belirtiliyor.

Bu yöntemde, ince bir beze sarılan buzlar, daha sonra zayıflaması istenen bölgeye belirli süre ve belirli aralıklarla uygulanır.

Buz terapisini yapmak için öncelikle buzu ince bir beze sarın. Daha sonra zayıflamasını istediğiniz bölgeye beşer dakika ara vererek 30 boyunca dakika uygulayın. Buz terapisini 12 gün boyunca günde bir kez uygulayabilirsiniz.

BUZ TERAPİSİ İLE ZAYIFLAMA MÜMKÜN MÜ?

Yurt dışında yapılan araştırmalar, soğuğun yağ yakmayı hızlandırdığını ortaya çıkarmıştır Aynı zamanda soğuk, kan dolaşımını ve vücuttan toksinlerin atılımını hızlandırmaktadır.

Türkiye'de de kimi uzmanlar, buz terapisinin zayıflama ile ilgili sorunlara son vereceği yönünde görüş bildirmektedir. Ancak bu istenilen zayıflama bir cihaz yardımıyla -40 derecede yağların dondurularak uygulanması ile mümkündür.

Buz terapisi ile karın, kalça, bacak ve bel gibi yağ dokusu inatçı olan bölgeler eriyebilmektedir. Uygulanan soğuk ile yağlar dondurulmakta, böylelikle kan dolaşımı hızlanırken toksinler dışarı atılmakta ve yüksek miktarda kalori harcanmaktadır.

Lenflerin dayanıklılığı artmakta, yağ hücreleri azalmaktadır. Bunun yanı sıra kaslar canlanıp sıkılaşırken vücut incelmek suretiyle yeniden şekillenmektedir.