Deniz suyu saçı nasıl etkiler?

Birçok farklı mineral içeren deniz suyunun saçı beslediği biliniyor, ancak belirli kurallara dikkat edilmezse deniz suyu saça zararlı hale gelebiliyor. İşte deniz suyunun saça etkileri...

Deniz suyunun saçın yapısı ve güzelliği üzerindeki etkisi konusunda iki zıt görüş vardır. Bazı kişiler kesinlikle deniz suyunun saçlara zararlı olduğunu iddia ediyor ve denize girdiklerinde saçlarını ıslatmamaya çalışıyorlar. Bazıları ise tam tersine deniz tuzunun saçın yapısı üzerinde olumlu etkisi olduğuna, onu iyileştirdiğine ve ona doğal bir parlaklık ve güzellik verdiğine inanıyor.

Uzmanlar, deniz suyunun vücudumuz üzerinde, yani cilt ve tırnaklar üzerinde iyi bir etkisi olduğunu söylüyor. Ancak saça faydaları hakkında görüşleri ayrılıyor. Deniz suyunun saç derisi üzerinde faydalı bir etkisi vardır, saç köklerini güçlendirir. Ancak faydaların bittiği yer burasıdır, çünkü deniz suyunda yüzdükten sonra saçlarda arzulanandan çok daha fazlasını bırakır. Saçlar gözle görülür şekilde sertleşir.

Kepekle mücadeleye yardımcı oluyor

Deniz suyunda yıkandıktan sonra ince saçların şekillendirilmesi kolaydır, gözle görülür şekilde şekil almaları iyileşir. Kuru ve boyalı saçların deniz suyuna batırılması tavsiye edilmez, durumlarını kötüleştirebilir.

Deniz suyunda yüzdükten sonra temiz suyla bir duş alınması tavsiye edilir, aksi takdirde saç derisinde tuz kalıntıları kalır ve bu da güneş ışınlarını çeker. Sonuç olarak saçlar kuruyabilir ve yanabilir.

Deniz suyu kepekle mücadelede baş yardımcınızdır. Kafa derisini kurutur ve antibakteriyel etki sağlar. Tatilinizin sonunda saçlarınızın solduğunu ve kırılmaya başladığını fark ederseniz, tüm suçu deniz suyuna yüklemeyin. Bunun nedeni de güneş ve rüzgar ya da bu iki faktörün bir arada olmasıdır. Bu nedenle sahilde her zaman şapka takmanız tavsiye edilir.

Saçı besliyor

Deniz suyu, genel olarak insan vücudu ve özellikle saç üzerinde olumlu etkileriyle bilinen zengin minerallere sahiptir.

İyot, magnezyum, selenyum, potasyum, kalsiyum, sodyum ve daha fazlasını içeren deniz suyundaki bu maddeler, yüzerken saç yapısına nüfuz eder.

Yüksek tuz içeriğiyle de antibakteriyel ve antiseptik özelliklere sahiptir.

Denizde saç bakımı nasıl yapılır?

İster deniz suyu ister havuzdan gelen klorlu olsun katkı maddeleri içeren suyu sudan çıktıktan sonra mutlaka durulayın, kimyasal maddeler içermeyen yumuşak bir ürünle duş alın.

Tuzlu suyu hemen durulayamıyorsanız, saçınızı bir havluyla ovalamadan kurulayın. Deniz suyunun kurutma etkisine göre şampuanları seçin. Onları normalden daha fazla kullanın. Güneş koruması ve suda çıkmayan bakım ürünleriyle saçınıza ekstra koruma sağlayın. Deniz tatili sırasında ve sonrasında nemlendirici ve besleyici maskeler yapın.

Güneşten gelen ultraviyole ışınları sadece cilde değil saça da zararlıdır. Doğrudan güneş ışığına uzun süre maruz kalmak, saçların ana yapısal proteini olan keratin amino asitlerini yok eder. Tatilde saçlarınız kırılgan ve daha az elastik hale geldiyse, büyük olasılıkla bundan ultraviyole sorumludur.

Güneş ışınları ayrıca saç tellerinin doğal renginden sorumlu pigment olan melanini de yok eder. Açık kahverengi ve sarı saçlarda etki daha belirgindir, siyah saçlardan daha az pigmente sahiptirler. Melanin kaybı sadece tonun doygunluğunu değil, aynı zamanda saçın yapısını da etkiler.

Yanınıza biraz güneş kremi alın. UV filtreli veya keratin koruma endeksi olan saç yağı veya güneş kremi kullanın. Denizden sonra, ince tuz ve kum taneciklerini gidermek için saçınızı iyice yıkayın. Hindistan cevizi yağı gibi onarıcı yağ içeren bir ürün seçin. Hindistan cevizi yağı saçı ve saç derisini yoğun bir şekilde nemlendirir, besler, saçları koruyucu bir tabaka ile kaplar. Saçınızı şekillendirmeye ara verin.