Denizli'de 19 aylık Murat'ın midesinden boncuk mıknatıslar çıkarıldı

19 aylık bebek yaklaşık 1 ay önce yuttuğu 17 adet boncuk şekildeki mıknatıslar nedeniyle hastanelik oldu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Özdemir ailesinin 19 aylık çocukları Murat, geçen hafta aniden rahatsızlanınca özel bir hastaneye götürüldü.

Akciğer enfeksiyonu şikayeti üzerine çekilen röntgende, çocuğun midesinde yabancı cisim bulunduğu tespit edildi.

17 TANE BONCUK YUTTUĞU ORTAYA ÇIKTI

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen çocuk için burada acil ameliyat kararı alındı. Çocuk Gastroenteroloji Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Kocamaz ve ekibi, Murat'ın midesindeki 5 milimetre çapındaki 17 boncuk mıknatısı yaklaşık 2 saat süren operasyonla çıkardı. Operasyonun ardından normal servise alınan Murat Özdemir'in tedavisi sürüyor.

Midedeki boncuk şeklindeki mıknatısların bir arada toplanması, röntgen ve endoskopi görüntüsüne de yansıdı.

"1 AYDIR BU HALDE OLABİLİR"

Doç. Dr. Halil Kocamaz, çocukların küçük cisimleri yutabildiğini ve bunun bazen kötü sonuçlara yol açtığını ifade etti. Çocuğun midesinden çıkardıkları mıknatısların kendilerini de şaşırttığını aktaran Doç. Dr. Kocamaz, şunları söyledi:

​​​​​​​"Operasyonda gerçekten midede boncuklardan oluşan bir halka olduğunu gördük. Bu yuvarlak cisimlerin midenin içini delerek gömüldüğünü fark ettik. Biz bunu çıkartmaya çalıştığımızda da bizim metal aletlerimize mıknatısların yapıştığını gördük. Dolayısıyla mıknatıs olduğunu anladık. Çocuklarda mıknatıs yutmak çok tehlikeli bir durumdur. Bu cisimlerin yaklaşık 1 aydır midede olduğunu tahmin ediyoruz."

"FARK EDİLMESE KÖTÜ SONUÇLANABİLİRDİ"

Küçük çocuğu olan aileleri, oyuncaklardaki yaş sınırına dikkat etmeleri ve yutulabilecek boyuttaki cisimleri ortalıkta bırakmamaları hususunda uyaran Kocamaz, "Pandemiyle birlikte, çocuklarda yabancı cisim yutma vakası arttı. Mıknatıslar fark edilmeseydi midedeki deliği daha da büyüterek çocuğun sağlığını ciddi bir tehlikeye sokabilirdi." diye konuştu.​​​​​​​​​​​​​​