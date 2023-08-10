Depresyon ve kaygının kansere yol açmadığı açıklandı Kanser hastalığının üzüntü ile geliştiği inancını yıkan bir araştırma sonucu yayınlandı. Depresyon ve kaygının kansere yol açmadığı kesinlik kazandı.

AA

Üzüntü ve kaygının kanser hastalığına dönüştüğü inancını kökten yıkan araştırma Hollanda'da yapıldı.

Yapılan araştırmada depresyon ve kaygılanmanın kansere neden olmadığı belirlendi.

Groningen Üniversitesi'ne bağlı hastaneden araştırmacılar, depresyon ve kaygı ile kanser arasındaki ilişkiyi inceledi.

Araştırmanın sonuçları, Amerikan Kanser Topluluğu'nun Cancer dergisinde yayınlandı.

300 bin yetişkin verileri analiz edildi

Çalışma kapsamında Kanada, İngiltere, Norveç ve Hollanda'dan 300 bin yetişkinin verileri analiz edildi.

"Depresyon ya da kaygılanma ile kanser arasında ilişki yok"

Araştırmada depresyon ya da kaygılanma ile göğüs, kolon ya da alkolle ilişkili kanser türleri arasında bağlantı bulunmadığı belirlendi.

Akciğer kanserine yüzde 6 etkisi var

Öte yandan, depresyon ya da kaygılanmanın, akciğer ve diğer sigara ile alkol kaynaklı kanserlerin gelişme riskini yüzde 6 artırdığına ancak bu risk faktörünün sigara ve alkol tüketimiyle vücut kitle indeksi hesaba katılınca daha düşük olduğuna işaret edildi.

"Araştırmalar derinleştirilmeli"

Araştırma ekibinden Dr. Lonneke Van Tuijl, araştırmanın sonuçların şöyle değerlendirdi: