Deri döküntüleri, koronavirüs belirtisi olabilir

İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma, deri döküntülerinin yetişkinler arasında koronavirüs enfeksiyonunun güçlü bir erken belirtisi olduğunu gösteriyor.

Koronavirüs salgınıyla geçen bir yıl içinde, insanlar COVID-19'un çeşitli belirti ve semptomları hakkında daha bilinçli ve bilgili hale geldi. Virüsün yeni mutasyonları ve uzun vadeli etkileri ile, hastalığın erken ve sıra dışı belirtilerini tespit etmek daha da önemli bir hal aldı.

Ateş, sürekli öksürük ve yorgunluk koronavirüsün yaygın belirtileri olsa da, birçok çalışma ölümcül virüsün ciltte de belirti verebileceğini ortaya koyuyor. İngiltere merekzli British Journal of Dermatology dergisinde yayınlanan son çalışma, deri döküntülerinin yetişkinler arasında koronavirüs enfeksiyonunun güçlü bir erken göstergesi haline geldiğini gösteriyor. Normal bir kızarıklık alerji belirtisi olarak göz ardı edilebilse de, kızarıklıkla birlikte bir döküntü ve şişlik koronavirüsü gösteriyor olabilir.

İLK BELİRTİ OLARAK GÖRÜLEBİLİYOR

Araştırmacılar, COVID-19 semptomlarını kaydetmek için modellenmiş bir uygulama kullanan 336 bin 847 kişi tarafından sağlanan verileri ve bilgileri değerlendirdi. Ek olarak, 11 bin 544 katılımcıyla yapılan bağımsız bir çevrimiçi anketten elde edilen verileri kullandılar ve bu kişilerin yaşadığı cilde özgü semptomlara baktılar. Araştırmacılar, COVID-19 pozitif olan yetişkinler arasında, negatif olanlara göre deri döküntülerinin yaygınlığının daha yüksek olduğunu keşfetti. Çevrim içi ankete katılan 11 bin 544 kişiden, COVID-19 pozitif bireylerin yüzde 17'si deri döküntülerini virüsün ilk belirtisi olarak bildirdi ve yüzde 21'i bunu yaşanan tek belirti olarak bildirdi.

Çalışma yazarı Mario Falchi'ye göre, koronavirüsün cilt hasarı belirtileri, bazen enfeksiyonun ilk ve hatta tek işaretidir. "COVID-19'un bu tür erken belirtilerinin ve semptomlarının tanınması, yalnızca temel semptomlara güvenildiğinde gözden kaçan vakaların tanımlanmasını sağlayabilir ve enfeksiyonun daha fazla yayılmasını en aza indirmek için önleyici tedbirlerin alınmasına izin verebilir" diyen Falchi, uzmanların, genellikle göz ardı edilen bu alışılmadık belirtilerle, koronavirüs vakalarını süreç içinde daha erken tespit edebileceklerine dikkat çekti.

Deri döküntülerinin yanı sıra, geçmişte koronavirüs ile ilişkili diğer birçok cilt problemi ortaya çıkmıştı. Çalışmalar, ciltte koronavirüs belirtisi olarak cilt lezyonları ve kabarcıklar oluşabileceğini gösteriyor.