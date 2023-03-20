Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Hilal Gökalp kimdir? Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Hilal Gökalp son dönemde haber sitelerinin görüşlerine sıkça yer verdiği bir isim. Sosyal medyada da bilgilendirici nitelikte paylaşımlar yapan Dr. Gökalp, internette en çok aratılan doktorlar arasında. Peki Doç. Dr. Hilal Gökalp kimdir, hangi eğitimleri aldı, uzmanlık alanları neler? İşte merak edilenler...

Hilal Gökalp, 2004 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden yüksek onur derecesiyle mezun olarak ‘tıp doktoru’ unvanını aldı. Dermatoloji ihtisasını 2005-2010 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı’nda yaptı. 2010-2013 yılları arasında devlet hizmet yükümlülük görevini tamamladı.

DERMOKOZMETİK VE LAZER UYGULAMALARINA YOĞUNLAŞTI

2013-2014 yıllarında Nişantaşı M-Onep Kliniği’nde çalışan Hilal Gökalp, bu dönemde dermokozmetik ve lazer uygulamalarına ağırlık verdi. 2014-2017 yılları arasında Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, 2017-2018 yılları arasında da İstinye Üniversitesi Ulus Liv Hospital’da çalıştı. 2018 yılından bu yana kendi kliniğinde çalışan Dr. Hilal Gökalp, Dermatoloji ve Dermatokozmetoloji üzerine birçok ulusal ve uluslararası eğitim/sertifika programına katıldı ve eğitimci olarak görev aldı.

BİLİMSEL DERGİLERDE 50’DEN FAZLA MAKALESİ YAYINLANDI

Akne, skar, saç dökülmesi, ürtiker ve kök hücre tedavileri konusunda kitap bölümleri yazdı. 2018 yılında doçentlik sınavında başarılı olarak doçent doktor unvanını alan Hilal Gökalp’in özel ilgi alanları arasında dermokozmetik ve lazer uygulamaları, akne ve skar tedavileri, saç dökülmesi ve dermatolojik cerrahi yer alıyor. Yurt içi ve yurt dışındaki birçok dergide yayınlanmış 50’nin üzerinde makalesi bulunan Gökalp, son yıllarda bilgilendirici nitelikteki sosyal medya paylaşımlarıyla da ulusal ve uluslararası platformlarda adından söz ettiriyor. Doç. Dr. Hilal Gökalp ayrıca Türk Dermatoloji Derneği, Türk Pediatrik Dermatoloji Derneği, İstanbul Kozmetik Dermatoloji Akademisi ve European Academy of Dermatology and Venereology üyesi.