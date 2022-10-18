Devlet gözlük için ne kadar destek sağlıyor? 2022 SGK gözlük parası ne kadar?

Devlet gözlük için ne kadar destek sağlıyor? 2022 SGK gözlük parası ne kadar?

Devlet tarafından sigortalı vatandaşlara sağlanan gözlük yardımının 2022 yılında ne kadar olduğu merak uyandırdı.İşte 2022 yılı gözlük yardımı ücretleri..

Devlet tarafından sigortalı vatandaşlara gözlükler için bir miktar yardım yapılmaktadır.Göz problemi yaşayan ve gözlük kullanan vatandaşlar için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ödediği ücret merak konusu oldu.

Vatandaşlar devlet gözlük için ne kadar ödüyor, 2022 SGK gözlük parası ne kadar tarzı sorulara internette yanıt arıyor.

Bilindiği üzere devlet tarafından sağlanan sosyal güvenlik sigortasına sahip olan vatandaşların gözlük masraflarının belli bir kısmı SGK tarafından karşılanıyor.Devlet tarafından verilen bu destekten faydalanmak için göz muayenesi olarak reçete almanız gerekiyor.

Muayene sonrası aldığınız reçete ile SGK anlaşmalı gözlükçülere giderek hem gözlük camı hem de gözlük çerçevesi alabilirsiniz.

Peki devlet gözlük için ne kadar ödüyor, 2022 SGK gözlük parası ne kadar? İşte detaylar..

Devlet gözlük yardımı kaç yılda bir yapılır?

Gözlük camı ve çerçevesi değiştirilme süresi 3 yıl olarak belirtilmiştir. Bu 3 yıl içerisinde keyfi olarak kesinlikle gözlük camı veya çerçeve değiştiremezsiniz.Ancak gözlerinizdeki rahatsızlık ilerler ise değişim yapabilirsiniz.

SGK gözlük yardımı ne kadar?

Devlet tarafından ödenen gözlük camı ve çerçevesi için belirlenen ücretler 2022 yılında şu şekildedir;

Uzak Çerçeveler için : 37,80 TL

Yakın Çerçeveler için: 37,80 TL

Gözlük camı için ise cam numarasına göre 6 TL ile 20 TL arasında bir ücret öder. Bu ücret numaraya göre artış gösterebilir..