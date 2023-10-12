Devlet hastaneleri hacamat yapıyor mu? Hacamat yapan devlet hastaneleri 2023 Binlerce yıldır şifalandıran tedavi yöntemi hacamat, Sağlık Bakanlığı'nın onayı ile bazı devlet hastanelerinde de yapılmaya başladı.

ensonhaber.com Sağlık Bakanlığı'nın geleneksel tıbbın merdiven altında sağlıksız koşullarda uygulanmasının önüne geçmek amacıyla 2016 yılında "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları" yönetmeliği yayınladı. Yönetmelik sonrasında kurulmaya başlanan "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi" klinikleri faaliyetlerini sürdürüyor. En çok tercih edilen işlemlerden birisi ise hacamat. Yaklaşık 3 bin yıldır uygulanan kupa tedavisi, halk adıyla hacamatın, kalp ve damar hastalıklarına yol açan fazla demiri aldığı, işlem sırasında kanser vücutta kanser önleyici salgılar ortaya çıkardığı ve immün (bağışıklık) sistemi uyararak harekete geçirdiği ortaya çıktı. Özel kliniklere ve sağlık merkezlerine ücret ödemek istemeyenler hacamat tedavisi için devlet hastanelerini araştırıyor. Peki, Devlet'te hacamat yapılıyor mu? Hacamat yapan devlet hastaneleri hangileri? İşte detaylar... Devlet hastanelerinde hacamat Devlet hastanelerinde hacamat tedavisi yaptırmak için GETAT Polikliniği olanları tercih etmeniz gerekmektedir. GETAT merkezleri olan devlet Hastanelerinde Akupunktur, Ozon Tedavisi, Hacamat (Kupa Tedavisi), Sülük tedavisi, Hipnoz, Mezoterapi, Proloterapi, Bitkisel tedavi (Fitoterapi), Homeopati, Osteopati, Kayropraktik, Müzik Tedavisi, Larva Tedavisi, Refleksoloji ve Apiterapi uygulanabilir. Devlet hastanelerindeki Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) polikliniklerini ve iletişim bilgileri aşağıda listelenmiştir. MHRS (Alo 182)'den Bölümü "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp" olarak seçerek randevu alabilirsiniz. En güncel bilgiyi ilgili hastaneyi arayarak elde edebilirsiniz. İstanbul GETAT poliklinikleri İstanbul- Şişli Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Ozon Terapi, Mezoterapi, Homeopati İstanbul- Sarıyer Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kupaterapi (Hacamat), Mezoterapi İstanbul- Bağcılar İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Akupunktur Kupaterapi (Hacamat) İstanbul- Bakırköy Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Akupunktur, Ozon Terapi, Kupaterapi (Hacamat), Mezoterapi İstanbul- Bakırköy İstanbul Eğitim ve Araşırma Hastanesi Osmaniye (Bakırköy) Polikliniği Ozon Terapi, Akupunktur, Kupaterapi (Hacamat), Sülük (Hirudoterapi) İstanbul- Ümraniye İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Akupunktur, Kupaterapi (Hacamat), Ozon Terapi, Sülük, Fitoterapi (Bitkisel Tedaviler) İstanbul- Üsküdar İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Validebağ Semt Polikliniği Akupunktur İstanbul- Fatih İstanbul- Fatih Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Merkez Binası Akupunktur, Hipnoz İstanbul- Üsküdar İstanbul- Üsküdar Devlet Hastanesi Akupunktur, Kupaterapi (Hacamat), Ozon Terapi, Mezoterapi, Fitoterapi (Bitkisel Tedaviler) İstanbul- Sultangazi İstanbul- Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Sultangazi Ek Hizmet Binası Akupunktur Ankara GETAT poliklinikleri Ankara- Çankaya Ankara Bilkent Şehir Hastanesi- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Akupunktur, Ozon Terapi, Proloterapi, Mezoterapi, Kupaterapi (Hacamat) Ankara- Çankaya Ankara Beytepe Şehit Murat Erdi Eker Devlet Hastanesi Akupunktur, Kupaterapi (Hacamat) Ankara- Yenimahalle Ankara Gazi Mustafa Kemal Mesleki Ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Akupunktur, Ozon Terapi, Kupaterapi (Hacamat) Ankara- Ayaş Ankara Ayaş Şehit Mehmet Çifci Devlet Hastanesi Kupaterapi (Hacamat) Ankara- Çubuk Ankara Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi Sülük Uygulaması (Hirudoterapi) Ankara- Sincan Ankara Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi Akupunktur, Kupaterapi (Hacamat), Mezoterapi, Proloterapi, Fitoterapi (Bitkisel Tedaviler) *MHRS ALO 182'den diğer illeri öğrenebilirsiniz.