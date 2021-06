Dikkat edilmesi gereken prostat sorunları

Belli bir yaştan sonra prostatın yıllık gözden geçirilmesi şarttır ve basit bir yıllık kontrol birçok hayat kurtarabilir. İşte prostatla ilgili dikkat edilmesi gerekenler.

Meme kanserine benzer bir şekilde, prostat kanseri de oldukça yaygındır ve Türkiye'de görülen en çok kanser türlerinde ilk 5 arasındadır. Ancak algı çok farklıdır. Meme kanserinde incelemeler genelleştirilmiş ve tedavi kişiselleştirilmiş ve çok etkili iken, erkeklerde genellikle kendilerine aynı önemi vermedikleri görülmektedir.

Uzmanlara göre, prostat kanserinin idrar kaçırma ve cinsel iktidarsızlıkla ilişkili olması onu gizleyip hayalet bir hastalık gibi gösteriyor.

Prostat, erkekler arasında en yaygın kanserdir ve yalnızca düzenli kontrollerle tespit edilebilir. Prostat hakkında özellikle internette çok fazla bilgisizlik vardır ve bu açığı kapatmak için 15 Eylül Dünya Prostat Kanseri Farkındalık Günü olarak belirlenmiştir.

PROSTAT NEDİR?

Prostat küçük, ceviz büyüklüğünde mesanenin altında yer alan ve sadece erkekler bulunan bir organdır. Spermi koruyan ve besleyen seminal sıvıyı ürettiği için üreme işlevini yerine getirir. İdrarı taşıyan tüp olan üretra prostattan geçtiği için idrar fonksiyonunda da çok önemlidir.

Prostat konusundaki temel sorun, 40 yaşından itibaren büyümeye başlaması ve yıllar içinde üç farklı türde soruna yol açmasıdır:

Prostatit: Genellikle bakteriyel bir enfeksiyona bağlı olarak prostatın spesifik bir iltihabıdır. Çok yaygındır ve hayatlarının bir noktasında erkeklerin neredeyse yarısını etkiler. Sorunsuz çözülür.

Benign Prostat Hiperplazisi (İyi Huylu Prostat Büyümesi): Prostatın çok hızlı büyümesi, idrar kanalının sıkışmasına neden olur ve 50 yaş üstü erkeklerde idrara çıkma problemlerinin başlıca sorumlusudur.

Kanser: Kötü huylu hücrelerin büyümesidir. Yavaş büyümesine rağmen, akciğer ve sindirim kanserinden sonra en ölümcül üçüncü kanserdir. Zaman içinde tespit edilebilir, ancak yalnızca bir incelemede ortaya çıkar. Dokuz vakadan sekizinde ilerleyene kadar hiçbir semptom görülmez. Hiperplazi genellikle kanserin öncüsüdür.

50 yaş üstü erkeklerde en sık görülen prostat sorunlarından biri prostat büyümesidir. Genel olarak, idrar yapmada belirli bir zorluk olduğunda, bu, iyi huylu prostat büyümesinin belirtisi olabilir. Zamanla, prostat üretrayı sıkıştırarak büyümeye devam eder. Bu basınç mesanenin etkilenmesine neden olur ve idrarda problemler oluşur. Genel olarak prostat hiperplazisi tek başına ciddi bir durum değildir, ancak idrar yolu enfeksiyonu veya böbrek sorunları gibi büyük sorunlara yol açabilir. Hiç idrar yapamıyorsanız, hemen bir doktora görünmelisiniz.

50 yaşın altındaki erkeklerde ise prostat iltihabı veya tahrişi olan prostatit görülebilir. Uzman, bu rahatsızlığın bakterilerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını öğrenmek için sizi inceleyecek ve onları yok etmek için bir antibiyotik reçete edecektir. Bununla birlikte, en yaygın vakalar, üroloğun muhtemelen hastaya belirli yeme alışkanlıklarını değiştirmesini veya çeşitli ilaçlar yoluyla prostatın kas dokusunu gevşetmesini önereceği bakteriyel olmayan prostatittir. Genellikle üroloğun her vaka için neyin uygun olduğunu göstereceği tek bir çözüm yoktur.

Sonuçta en önemli şey olası prostat semptomlarının farkında olmak ve bir an önce harekete geçmektir. Ürolog, her bir durumun ciddiyetini ve hangi çözümlerin gerektiğini belirleyecektir.

PROSTAT NASIL KORUNABİLİR?

Çeşitli yaşam tarzı değişiklikleri ile prostatı koruyabilmek büyük ölçüde mümkündür. Alkol tüketmemek, mesaneyi gün içinde ve özellikle yatmadan önce sık sık boşaltmak ve hareketsiz yaşam tarzından kaçınmak çok öenmlidir.

Bunlar dışında sağlıklı bir diyet izlemek, genetik faktör dışında prostat için en büyüke tkenlerden birdir. Doymuş yağdan zengin bir diyet uygulayan erkeklerde kanserin daha sık görüldüğü düşünülmektedir. Doymuş yağ açısından zengin ve kırmızı et alımı azaltılmalıdır. Özellikle kabızlık yapan ve gaz yapan besinlerden kaçınmanız önemlidir. Tümör hücreleri büyümek için, özellikle hızla emilen şekerler şeklinde bir enerji kaynağına ihtiyaç duyar. Bu yüzden basit şeker alımı azaltılmalıdır.

Özellikle C ve E vitamini alımı arttırılmalıdır. C vitamini, bağışıklık sistemi üzerinde düzenleyici bir etkiye sahiptir. E vitamini ise güçlü bir antioksidandır ve cinsellik hormonlarının düzenlenmesinde anahtardır. En fazla bitkisel yağlarda ve kuru yemişlerde bulunur.

REKTAL MUAYENE HAKKINDA YANLIŞ BİLİNENLER

50 yaşın üzerindekiler, özellikle ailelerinde daha önce prostat kanserine yakalanmış birisi varsa, üç kat riske sahip olduklarından, üroloğa düzenli olarak gitmelidir. Erken teşhis, prostat kanserine karşı tek silahtır.

Rektal muayeneden çekinip üroloğa gitmemek, sağlığı riske atan ciddi bir tavırdır. Ayrıca rektal muayene ile ilgili çok fazla yanlış bilgi vardır. Her şeyden önce, her zaman gerekli değildir. İlk olarak, kanser olup olmadığına dair ipuçları verebilecek bir element olan prostat spesifik antijen (PSA) düzeylerini saptamak için bir kan testi yapılacaktır. Ve yapılması gerektiğinde, oldukça hızlı olmasının yanı sıra özellikle düşünüldüğü gibi can sıkıcı olmayan bir testtir. Bazı kanserlerin tek belirtisi prostatın sertleşmesidir ve bu nedenle dokunma yapılmazsa tespit edilemeyebilir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BELİRTİLER

İyi huylu prostat büyümesine bağlı olabileceğinden hepsi kanser belirtileri değildir, ancak bunu netleştirmek için bir uzman ziyareti zorunludur.

- İdrar yaparken problemler yaşanılabilir. Başlamada zorluk, idrar akışında daha az kuvvet veya bitirirken sürekli damlama ve tamamlanmamış bir sonuç hissi olabilir.

- İdrarda veya menide kan.

- İdrar yaparken veya cinsel ilişki sonrası ağrı.

- İştah ve kilo kaybı .

Kanser teşhisi doğrulanırsa, hastaya çeşitli tedavi seçenekleri sunulur ve böylece artıları ve eksileri ile kendisine en uygun olanı uzmanla birlikte seçebilir.

En yaygın olanları:

Ameliyat: Prostatın etkilenen kısmının çıkarılmasıdır. Daha az zararlı oluşum bırakması sayesinde çok ilerleme kaydedilmiştir.

Radyasyon tedavisi: Kötü huylu hücreleri öldüren yüksek güçlü radyasyondur. Ancak, diğer alanları da etkileyebilir.

Zamanla hasta, idrar kaçırma konusunda normal yaşamına ve tam bir cinsel yaşama dönebilir.

PROSTAT SORUNLARINDA BESLENME İPUÇLARI

Araştırmalar, prostata zarar verebilecek ve iyi gelebilecek yiyecekler olduğunu göstermiştir. Ayrıca prostatı korumaya yönelik diyetin, kalbe bakmak için izlenmesi gereken diyetle çok benzer olduğu bulunmuştur. Akdeniz diyetinin yeme düzenine özgü gıdalar ile daha düşük prostat kanseri riski arasında bir ilişkiyi destekleyen güçlü kanıtlar vardır.

Özellikle yeşil çayın içerdiği farklı maddeler nedeniyle prostat üzerinde oldukça olumlu bir tkisi olduğu bilinmektedir.

Balıklar (özellikle somon, sardalya ve alabalık gibi soğuk su balıkları) vücutta iltihaplanmayı önlemeye yardımcı olan iyi yağlar içerir. Son yıllarda bilim adamları, prostat içindeki iltihabı, kanser gelişimini kolaylaştırabilecek tehlikeli bir durum olarak görmeye başladılar. Omega 3 yağ asitleri vücudumuzun üretemediği yağlardır, bu yüzden onları gıda kaynaklarından almalıyız.

Domates, prostat hücrelerine fayda sağlayabilecek bir antioksidan olan likopen ile doludur. Domatesleri sos veya çorba şeklinde pişirmek, likopenin salıverilmesine ve vücuda daha kolay ulaşmasına yardımcı olur.

Çilek, yaban mersini, ahududu ve böğürtlen vücuttaki serbest radikalleri ortadan kaldırmaya yardımcı olan mükemmel antioksidan kaynaklarıdır. Serbest radikaller, vücutta meydana gelen ve zamanla hasara ve hastalığa neden olabilen reaksiyonların yan ürünleridir.

Brokoli, karnabahar, Brüksel lahanası ve lahana gibi turpgil sebzeler, sülforafan olarak bilinen bir kimyasal içerir. Bu kimyasalın, kanser hücrelerini hedef aldığına ve sağlıklı bir prostatı desteklediğine inanılmaktadır.

Fındık, ceviz ve badem gibi kuru yemişler, prostatta yüksek konsantrasyonlarda bulunan ve testosteron ile dihidrotestosteronu dengelemeye yardımcı olduğuna inanılan bir eser mineral olan çinko bakımından zengindir. Kuru yemişlerin yanı sıra kabuklu deniz ürünleri ve baklagiller de çinko bakımından zengindir.

Portakal, limon ve greyfurt gibi narenciye ürünleri, prostat bezini korumaya yardımcı olabilecek C vitamini açısından zengindir.

Soğan ve sarımsak da prostat için iyidir. Bir çalışma, iyi huylu prostat büyümesi yaşayan erkeklerin, sağlıklı erkeklere göre daha az sarımsak ve soğan yeme eğiliminde olduğunu göstermektedir. Bu sonuçları doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır, ancak soğan ve sarımsak çoğu diyete sağlıklı katkılar sağlar.

UZAK DURULMASI GEREKEN BESİNLER

Araştırmalar, günlük et tüketiminin prostat büyümesi riskini üç katına çıkardığını göstermektedir. Ayrıca sütün de et gibi, düzenli alımında iyi huylu prostat büyümesi riskinin artırdığı düşünülüyor.

Alkolün prostat için oldukça büyük bir düman olduğu bilinmektedir. Ayrıca idrar üretimini uyarabilir. Prostat büyümesi yaşayan erkekler, alkolü bıraktıklarında semptomlarının düzeldiğini görebilirler.

Yüksek tuz alımı, hipertrofi ile ilişkili idrar yolu semptomlarını artırabilir. Yemeklere tuz eklemeyerek ve işlenmiş gıdalardan kaçınarak düşük sodyumlu bir diyet uygulamak bazı erkekler için faydalı olabilir.

Şekerli içecekler ve rafine karbonhidratlar da prostat için zararlıdır. Kanser hücreleri şekerle beslenebilir, bu nedenle çok fazla tatlı madde içeren gıdaların alımını azaltmak faydalıdır. Bunlar, aromalı soda veya şekerli çay gibi tüm şekerli içeceklerin yanı sıra kurabiye, kek ve benzeri rafine karbonhidratlar ve beyaz pirinç veya beyaz unla yapılan ürünler olabilir. Bu tür gıdalar, prostat kanseri riskini azaltmada yardımcı olabilecek lif, önemli vitamin ve minerallerden yoksundur. Bir erkeğin diyeti çok fazla şekerli ve rafine gıdalar nedeniyle renksizse, prostat sağlığı zarar görebilir.