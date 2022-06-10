Dirseklere limon sürmenin mucize etkisi! 1 haftada yok oluyor...

Her haliyle vitamin deposu olan limonu dirseklere sürmenin faydaları saymakla bitmiyor. İşte mucize etkileri...

Güçlü bir C vitamini kaynağı olan limon, mutfaklarımızın vazgeçilmezidir.

Suyundan kabuğuna sağlığımıza birçok faydası ile bilinen limonun alernatif kullanım şekilleri de oldukça fazla.

Çorbalarda, salatalarda, cilt bakımında, el ve tırnak bakımında, temizlikte ve daha çok fazla yerde...

Özellikle yaz aylarının gelmesiyle kolları açıkta bırakan kıyafetler tercih ediliyor. Ancak dirseklerdeki kararmalar göze çarptığında, can sıkıcı olabilir.

Genellikle dilimleyerek veya sıkarak suyundan faydalandığımız limonu dirseklerine sürmek, mucizeler yaratabilir.

İşte dirseğe limon sürmenin etkileri...

Dirsek kararmalarına karşı: Limon

Özellikle masa başı çalışanlarında sıkça görülen dirsek kararmaları güneşte fazla kalması yada aşırı derecede sürtünerek zamanla ölü hücrelerin artmasıyla koyulaşarak oluşuyor.

Zamanla can sıkıcı bir hale dönüşen dirsek kararmalarını ortadan kaldırmak istiyorsanız limondan yardım alabilirsiniz.

Limonun yarısını kesip dirseklerinize hafifçe masaj yaparak 20 dakika boyunca uygulayın.

Her gün düzenli uyguladığınızda, dirseklerinizdeki tonun eşitlendiğini göreceksiniz.