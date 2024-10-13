Diş beyazlatma yerine düzenli bakım önerisi

AA

Diş beyazlatma bir sağlık yöntemi mi yoksa değil mi sorusuna uzmanlar yanıt verdi.

Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Korkut Ulucan, dişlere estetik yaptırmak yerine düzenli fırçalama ve bakım yapılması gerektiğini belirtti.

Ulucan, dişlerin vücudun önemli parçalarından olduğunu söyledi.

"DİŞ TAŞI TEMİZLİĞİ İLE DİŞ BEYAZLATMANIN AMACI FARKLI"

Belirli sorunlar nedeniyle dişlere işlemler yapılabildiğini belirten Ulucan, şu ifadeleri kullandı:

Diş taşı temizliğinin amacı farklı, diş beyazlatmanın amacı farklıdır. İkisinin de uzman ellerde yapılması gerekir. Özellikle biz toplum olarak bu konuya biraz daha hassas olmamız lazım. Özel kliniklerde belli meblağlar oluyor ama devlet üniversitelerimiz ve kurumlarımız bunları ücretsiz olarak sağlıyor.

"DİŞ BEYAZLATMA ESTETİK KAPSAMINA GİRİYOR"

Ulucan, diş beyazlatmanın estetik kapsama girdiğini belirtti. Diş bakımının kişinin kendine verdiği değeri göstermesi açıdan önemli olduğunu ifade eden Ulucan, ancak diş beyazlatmanın estetik bir işlem olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

Her zaman en iyisi, en doğrusu doğal olandır olması gerektiği gibi. İyi bakmayıp sonra eskiye döndürmek için zaman ve para harcamaktansa en başta yapılması gerekeni yapmanın taraftarıyım. Bazı bireylerde biyolojik ve genetik faktörler diş sararması ve diş çürüklerine yatkınlık oluşturabiliyor. Bunu bir topluma indirgemek zor ama birey bazında karşılaşılıyor.

"TÜRKLERİN DİŞ YAPISI SAĞLAM"

Diş çürüklerinde çevresel faktörler, yeme içme alışkanlıkları ve ağız hijyeninin önemli olduğunu anlatan Ulucan, "Türk popülasyonunda diş çürüklerine genetik yatkınlık yok. Türklerin diş yapısı sağlam. Hijyen konusunda biraz eksiğiz ama genetik olarak herhangi bir zaafımız ya da çürük olmasına karşı yatkınlığımız yok." diye konuştu.