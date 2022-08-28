Diş beyazlatmak için 5 doğal yöntem

Dişlerinizin çok daha beyaz olabileceğini hissediyorsunuz, ancak içeriğini iyi bilmediğiniz ticari ürünlerden kaçınmak istiyorsanız doğal yöntemleri deneyebilirsiniz. İşte diş beyazlatan 5 yöntem.

Dişlerinizi doğal yöntemlerle beyazlatmak gerçekten çok basit ve ucuzdur. Kimyasal diş beyazlatma ürünlerine doğal bir alternatiftir.

Kahve, çay, sigara ütün ve çikolata gibi gıdalar dişlerin düşmanıdır. Dişlerin estetik açıdan güzel olmaları ve doğal olarak parlamaları için bazı doğal çözümlere başvurmak mümkündür. Ancak diş etini de etkileyebilecek çok sert olmayan maddelerle diş minesine dikkat edilmelidir.

Doğal çözümler süreklilik gerektirir ve hemen etki beklenmemelidir. Beyazlatma için en hassastan en aşındırıcıya kadar çok çeşitli doğal çözümler vardır.

Diş sararmasının nedenleri

Dişler her gün leke yapıcı ve sarartıcı çeşitli maddelere maruz kalır. Sarı dişler, oldukça yaygın bir sorundur. Ağız boşluğunun pH'ına uygun diş fırçası ve diş macununun doğru kullanımının ötesinde, dişlerde belirgin bir sararma, dişe zarar veren bazı maddelerin ve gıdaların kullanımına bağlıdır.

Dişlerin sararmasının en sık nedenleri şunlardır:

- Sigara,

- Meyan kökü, kahve ve çikolata gibi leke bırakan gıdalar,

- Şekerli ve renkli içecekler,

- Diş fırçasının yanlış kullanımı nedeniyle plak ve tartar oluşumu,

- Genetik yatkınlık.

Dişlerinizi beyazlatmak için doğal yöntemler

Dişleri beyazlatmak için kullanılabilecek bir takım doğal yöntemler vardır. Ancak, doğallığın her zaman yüzde 100 güvenlikle eşanlamlı olmadığını unutmayın. Çözümleri ölçülü olarak ve yalnızca kısa süreler için kullanın. Dişler hassas ve değerlidir, diş minesi yenilenmez ve bir kez zarar gördüğünde tekrar oluşamaz.

Karbonat

Sodyum bikarbonat dişleri doğal olarak beyazlatmak için iyi bir çözümdür, ancak diş yüzeyinde kuru olarak kullanılmamalıdır, aksi takdirde diş minesini çizme riski vardır.

Karbonat, asidik maddelerle temasa geçerek, diş yüzeyinde bulunan kir ve kalıntıların giderilmesine yardımcı olan bir köpük oluşturan karbon dioksiti serbest bırakır.

Her on beş günde bir, bir bardak suda seyreltilmiş bir yemek kaşığı karbonat ile dişlerinizi temizleyebilir veya zeytinyağı, birkaç damla limon ve çay ağacı yağı, lavanta, adaçayı veya nane gibi diğer doğal maddelerle karıştırabilirsiniz.

Sürekli kullanıldığında kahve ve nikotin lekelerine karşı etkilidir. Ancak dikkatli olun, çünkü karbonat aşındırıcı etkiye sahiptir, ayrıca ağız boşluğunun pH'ını değiştirerek ağızdaki yararlı bakterilere zarar verebilir. Kullandıktan sonra ağzınızı iyice çalkalamayı unutmayın.

Adaçayı

Dişlere sürülen adaçayı yaprakları anında temizlik ve tazelik hissi verir. Etkili olan eski bir yöntemdir. Adaçayının aktif bileşenleri diş minesindeki lekelerin temizlenmesine yardımcı olur.

Adaçayı kaynatılarak da kullanılabilir. Birkaç adaçayı yaprağını suda yaklaşık on dakika kaynatın, soğumaya bırakın ve dişlerinizi bununla temizleyin. Temizleme ve beyazlatma etkisine ek olarak, antibakteriyel etkisi olan ve ağız kokusu çekenler için de faydaları olan doğal bir gargaradır.

Adaçayı, beyazlatma etkisi ile birçok diş macununda da kullanılmaktadır. Adaçayı yaprakları, diş eti sağlığı için kalsiyum, magnezyum, demir, sodyum ve potasyum gibi önemli mineraller ve uçucu yağlar içerir. Aşındırıcı bir etkiye sahiptir, bu nedenle emaye ve diş etine zarar vermemek için aşırı kullanılmamalıdır.

Limon ve portakal

Limon suyu, oksijenle temas ettiğinde hidrojen peroksit salan, dolayısıyla beyazlatıcı etki yapan bir madde olan askorbik asit bakımından zengindir.

Bu asit, çok sık kullanıldığında emayeyi aşındırır. Bu nedenle ayda bir kez, suda seyreltilmiş limon suyunu diş fırçasında bir macun olarak kullanın.

Limon kabuğunun iç beyaz kısmı ve ayrıca dişlere sürülen portakal kabuğu da özellikle sigara içenlerin dişlerinde beyazlatma etkisine sahiptir.

Aktif kömür

Bitkisel karbon, haftada birkaç kez dişlerinizi derinlemesine temizlemek için kullanılabilir. Kullanımı kolay bir macun oluşturmak için nemlendirilmiş diş fırçasına küçük bir doz bitkisel kömür tozu, birkaç damla su dökün ve dişleri hafifçe ovalayın.

Dişlerdeki lekeleri giderir, diş etlerini güçlendirir ve ağız boşluğunun bakteri florasını dengeler.

Malik asit

Diş beyazlığı için bazı ilaçlar, malik asit içeren çilek ve elma kullanır. Çilek ve yeşil elmalarda bol miktarda bulunan bu asit, diş beyazlatıcı etkiye sahiptir.

Evde malik asit içeren beyazlatıcı bir diş macunu yapabilirsiniz. Olgun çilek ve yeşil elma posası ile karbonat ve bir çay kaşığı zeytinyağını karıştırıp bu karışımla dişlerinizi fırçalayabilirsiniz.

Diş minesine zarar vermemek için dişlere hafif, döner hareketler yapın. Bu doğal diş macununu haftada 1 veya 2 kez kullanın.

Tartara karşı ve iltihaplı diş etlerini yatıştırmak için mükemmel bir alışkanlık, bir bardak suya bir çay kaşığı elma sirkesi ekleyip haftada bir veya iki kez gargara yapmaktır.