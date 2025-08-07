Diş eksikliği, yüz estetiğinde bozulmaya neden oluyor

Uzmanlar, zamanında müdahale edilmeyen diş kayıplarının çene kemiklerinde erimeye ve yüz estetiğinde kalıcı bozulmalara yol açabileceğini belirtiyor.

Türkiye'de özellikle ileri yaş grubunda diş kayıplarının yaygın olduğu belirtiliyor. Bir dişin kaybının domino etkisi yaratabileceği aktarılıyor.

DİŞ KAYBI TÜM YAPIYA ZARAR VERİYOR

Eksik dişin karşısındaki ya da yanındaki dişlerde de zamanla kaymalar ve bozulmalar olabileceğine dikkat çeken uzmanlara göre, bu durum çiğneme fonksiyonlarını etkilediği gibi sindirim problemlerine kadar uzanan bir süreci tetikleyebiliyor.

Protetik tedavilerle diş eksiklikleri telafi edilebiliyor ancak bu süreçte zamanın kritik olduğuna işaret eden uzmanlar, özellikle total dişsizlik durumlarında bu kayıpların çok daha belirgin olduğunu ve implant gibi sabit protez tedavilerinin zorlaştığını vurguluyor.

SADECE YAŞLILARIN SORUNU DEĞİL

Diş kaybının sadece yaşlı bireylerde değil; travma, diş eti hastalıkları ya da ihmal nedeniyle gençlerde de görülebildiğine dikkat çekiliyor.

PSİKOLOJİK ETKİLERİ VAR

Özellikle genç yaşta diş kaybeden bireylerde hem estetik hem de fonksiyonel kaygıların daha baskın hâle geldiği belirtiliyor.

Bu durumun, kişinin sosyal yaşamını ve psikolojisini doğrudan etkilediği aktarılıyor.

KEMİK DURUMUNA GÖRE ÇÖZÜM

Protez, köprü ya da implant gibi seçenekler, hastanın genel sağlık durumu ve kemik yapısına göre belirleniyor.

Gecikilen her ay, uygulanabilecek tedavi seçeneklerini azaltıyor.

Özellikle ileri yaşta dişsizliğin, beslenme ve genel sağlık üzerinde ciddi olumsuz etkileri oluyor.