Diş eti kanaması deyip geçmeyin! Gizli seyreden o hastalığın ilk belirtisi olabilir Diş sağlığı, genel vücut sağlığı için de oldukça önemli olmakta. Ancak dişin yanı sıra diş etlerinin bakımı ve sağlığı da unutulmamalı. Pek çok kişide görülebilen diş eti kanaması, genellikle fazla önemsenmemektedir. Fakat ihmal edilen o kanamalar aslında gizli seyreden bir hastalığın belirtisi olabilir.

Genel sağlığın bir parçası olarak bilinen dişler, hem yeme, hem konuşma hem de görünüm açısından büyük önem taşımaktadır. Mutlaka her gün düzenli bakımının yapılması gereken dişler ayrıca gıdaların sindirime geçmesi ve çiğneme açısından da önem taşımaktadır. Fakat diş etinde bazen meydana gelen kanamalar, genellikle ihmal edilmekte ve önemsenmemektedir.

Diş eti kanaması o hastalığın belirtisi olabilir

Konuşma becerileri için de oldukça önemli olan diş ve diş eti sağlığı kalp hastalığı, diyabet ve diğer bazı sağlık sorunlarıyla da aslında yakından alakalı olabilir.

Diş eti kanaması, ağız ve diş sağlığı için önemli bir sorun olarak kabul edilmektedir. Pek çok farklı faktöre bağlı olarak ortaya çıkabilen bu kanamalar, diş etlerinin enfeksiyonu ve iltihaplanması sonucunda yaşanabilmektedir.

Diş eti kanamasının en çok görülen yaygın sebebi ise plak birikimidir. Plak, diş yüzeylerinde biriken bir film tabakası olarak ifade edilmektedir. Eğer plak birikimi dişlerde yaşanırsa, zaman içerisinde diş etlerinde enfeksiyona ve iltihaba sebebiyet verebilmektedir. Bu durum da diş etlerinin kanamasına neden olabilmektedir.

Bunun dışında diş etine zarar verilmesi, sert fırçalanması ve diş ipinin yanlış kullanımı da bu sonucu verebilmektedir.

Şeker hastalığı ve vitamin eksikliklerine dikkat!

Diş eti kanaması ayrıca diş eti hastalığına ek olarak başka hastalıkların belirtisi de olabilmekte. Bunların başında ise şeker hastalığı ve kan pıhtılaşma bozuklukları geliyor.

Ayrıca C vitamini eksikliği ve K vitamini eksikliği gibi bazı sorunların belirtisi olarak da bilinen diş eti kanaması, ağız ve diş sağlığı için büyük önem taşıyor.